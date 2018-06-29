На Главном военно-морском параде в этом году покажут 18 новых кораблей и катеров
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Разведывательный корабль "Иван Хурс".
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
В числе прочих в параде примут участие построенные в этом году малый ракетный корабль типа "Каракурт" и разведывательный корабль "Иван Хурс"
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот представит 29 июля на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте 18 новых кораблей и катеров, сообщил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Будут продемонстрированы современные и новые образцы вооружения и военной техники. Среди них 18 кораблей и катеров, в том числе построенные в этом году малый ракетный корабль типа "Каракурт" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, всего в параде примут участие 41 боевой корабль, 38 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии. Не менее интересной будет и воздушная часть парада, сказал министр. "Будут показаны модернизированные самолеты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом "Новелла", истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолеты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой "Кема", - добавил Шойгу.
Историческую часть парада откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны.
"Военно-морские парады пройдут и в других городах, где базируются объединения Военно-морского флота. Прошу всех должностных лиц ответственно подойти к подготовке мероприятия, сделать все, чтобы оно прошло на самом высоком уровне и стало предметом гордости за нашу страну", - заключил Шойгу.
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29.06.2018
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