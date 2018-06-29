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Восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отремонтируют до конца года

02.07.2018 ТАСС 340 0
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Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, эти ракетоносцы являются важной составляющей ядерной триады России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие "Туполев" отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца 2018 года, сообщил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"До конца года планируется отремонтировать восемь таких самолетов. В результате мы сможем продлить сроки эксплуатации стратегических ракетоносцев и повысить их боевые возможности", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, эти ракетоносцы являются важной составляющей ядерной триады России, в связи с чем крайне важно качественно и в срок провести их ремонт и модернизацию, подчеркнул министр.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит

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