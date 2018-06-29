Шесть стран впервые примут участие в Армейских международных играх в 2018 году
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Танковый биатлон.
Источник: Минобороны РФ
В турнире примут участие команды 32 стран
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Военные Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин впервые примут участие в Армейских международных играх в этом году, сообщил в пятницу на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Приятно отметить, что наряду с расширением географии состязаний растет и количество их участников. На этот раз на игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Впервые в турнире свое мастерство покажут военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин", - сказал Шойгу.
Он отметил, что в этом году, помимо России, Азербайджана, Белоруссии, Китая и Казахстана, организаторами конкурсов выступят Иран и Армения.
"До открытия игр остается ровно месяц. За это время необходимо сделать все, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта", - призвал глава Минобороны.
Армейские международные игры - 2018 пройдут с 28 июля по 11 августа.
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29.06.2018
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