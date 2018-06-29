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КС подтвердил право гражданских служащих ВС РФ на компенсацию за работу в выходные

02.07.2018 ТАСС 454 0
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Конституционный суд (КС) России
Конституционный суд (КС) России.
Источник: Vesti.Ru

Поводом для рассмотрения вопроса в Конституционном суде стали обращения, поступившие от 13 человек, занимающих гражданские должности на спасательных буксирах в войсковой части Приморского края

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России подтвердил право гражданских служащих вооруженных сил на компенсационные и стимулирующие выплаты за работу в выходные. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном в пятницу.

"[Действующие нормы Трудового кодекса предполагают] установление для получающих оклад работников, замещающих должности гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ и привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени, если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной частью заработной платы, все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты труда", - говорится в документе.

Поводом для рассмотрения этого вопроса в Конституционном суде стали обращения, поступившие от 13 человек, занимающих гражданские должности (матросов, механиков и т. д.) на спасательных буксирах в войсковой части Приморского края. В различное время они выходили в море в составе отряда боевых кораблей, при этом оплата труда за выходные и нерабочие праздничные дни была произведена им без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Ззаявители обратились в суды общей юрисдикции, но получили отказ в перерасчете. Тогда они обратились в КС. Теперь их дела должны быть пересмотрены.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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