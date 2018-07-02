Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийской армии остро не хватает зенитных комплексов "Стрела-10"

02.07.2018 Вестник Мордовии 507 1
0
Понравилась новость?
 0

Фото: Отвага2004

Сирийские зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" очень редко попадают в объективы фото- и видеокамер. Это не удивительно: в стране очень мало такого оружия. Распад Советского Союза не позволил полностью заменить устаревшие ЗРК "Стрела-1" на базе БРДМ-2 на более современную технику. Состояние парка зенитных самоходок ЗСУ-23-4 "Шилка" также оставляет желать лучшего.

В результате в настоящее время сирийские подразделения во время маршей практически лишись защиты от атак с воздуха. Небольшое количество "Стрел-10" не могут сыграть сколько-то значимой роли.

Конечно, эти ЗРК не имеют возможности уничтожать современные образцы высокоточного оружия, но создать угрозу большинству самолетов ударной авиации и крупным беспилотникам, ведущим разведку и несущим оружие, они способны.

Ракета ЗРК "Стрела-10" имеет двухканальный режим наведения (фотоконтрастный и инфракрасный). Ее вес составляет более 42 кг. Она способна поражать воздушные цели, двигающиеся со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с - на догонных. Высота поражения от 25 м до 3-3,5 км. Дальность: от 0,8 до 5 км.

Легкобронированный тягач МТ-ЛБ имеет четыре ракеты на пусковой установке и еще столько же - внутри боевой машины. Вес машины - 12,3 т. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. Экипаж- 3 чел.


Дмитрий Лемешко
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БРДМ-2
МТ-ЛБ
Стрела-10
Шилка
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17351
№1
02.07.2018 08:49
Тактику истощения ПВО обыгрывал на игрушке ещё студентом в году 1997. Впрочем это стандартная тактика США со времён ВМВ.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?