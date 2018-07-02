Сирийской армии остро не хватает зенитных комплексов "Стрела-10"
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Фото: Отвага2004
Сирийские зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" очень редко попадают в объективы фото- и видеокамер. Это не удивительно: в стране очень мало такого оружия. Распад Советского Союза не позволил полностью заменить устаревшие ЗРК "Стрела-1" на базе БРДМ-2 на более современную технику. Состояние парка зенитных самоходок ЗСУ-23-4 "Шилка" также оставляет желать лучшего.
В результате в настоящее время сирийские подразделения во время маршей практически лишись защиты от атак с воздуха. Небольшое количество "Стрел-10" не могут сыграть сколько-то значимой роли.
Конечно, эти ЗРК не имеют возможности уничтожать современные образцы высокоточного оружия, но создать угрозу большинству самолетов ударной авиации и крупным беспилотникам, ведущим разведку и несущим оружие, они способны.
Ракета ЗРК "Стрела-10" имеет двухканальный режим наведения (фотоконтрастный и инфракрасный). Ее вес составляет более 42 кг. Она способна поражать воздушные цели, двигающиеся со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с - на догонных. Высота поражения от 25 м до 3-3,5 км. Дальность: от 0,8 до 5 км.
Легкобронированный тягач МТ-ЛБ имеет четыре ракеты на пусковой установке и еще столько же - внутри боевой машины. Вес машины - 12,3 т. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. Экипаж- 3 чел.
Дмитрий Лемешко
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29.06.2018
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