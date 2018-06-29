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Ка-62 готовится к предварительным летным испытаниям

29.06.2018 АО «Вертолеты России» 705 1
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Первый летный опытный образец ОП-1 вертолета Ка-62
Первый летный опытный образец ОП-1 (регистрационный номер RA-621, заводской номер 97876210101) вертолета Ка-62 на доработках в цеху ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина", 14.02.2018.
Источник: Александр Ратников / primamedia.ru

Специалисты ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) готовят первый летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 к предварительным летным испытаниям. На машине доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. Провести этап предварительных испытаний и начать сертификацию Ка-62 планируется до конца 2018 года.


Активная стадия реализации проекта Ка-62 началась в 2012 году с презентации макета вертолета обновленной конструкции на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia. Сертификация машины планировалась через три года, однако результаты первых испытаний выявили необходимость доработок. В настоящий момент холдингом "Вертолеты России" преодолены все технические сложности и с декабря 2016 года проект развивается в соответствии с графиком.


К сегодняшнему дню в ААК "Прогресс" изготовлены три опытных Ка-62. По утвержденному плану в середине июля на первом вертолете будут проведены виброчастотные испытания, которые позволят увидеть эффективность внедренных изменений. По результатам испытаний при необходимости могут быть произведены дополнительные доработки корпуса рулевого винта и хвостового оперения на всех трех летных экземплярах вертолетов.


Второй летный образец Ка-62 передан в цех контрольных испытаний и электрических систем. Здесь будет проведена проверка его бортовых систем в условиях компьютерной имитации полета и последующая доводка. Вскоре за ним последует и третий летный образец этой машины.


"Повышенный интерес к Ка-62 заставляет нас максимально критически оценить эксплуатационные характеристики каждого элемента этого вертолета. В соответствии с утвержденным холдингом "Вертолеты России" планом, предприятие должно провести сертификацию вертолета в 2018-2019 годах и начать серийное производство", - отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.


Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.


Особенностью вертолета Ка-62 является применение в конструкции полимерных композиционных материалов (ПКМ) - стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
ПКМ
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Проекты
ИТ
Медицина

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
AU
gvinpin
440
№1
29.06.2018 16:22
Цитата, q
Разработка новой машины началась в 1990 году - wikipedia

Лучше позже чем никогда.
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