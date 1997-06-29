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Первую отечественную антикреновую систему для судов испытают в июле

29.06.2018 ООО «МСС» 486 0
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Система компенсации крена
Динамическая модель системы компенсации крена российской компании "МСС" на выставке "Нева" в сентябре 2017 года.
Источник: http://morsudsnab.ru/

Первая система компенсации крена российского производства для кораблей и судов пройдет опытные испытания в Санкт-Петербурге в начале июля. Оборудование разработали специалисты компании "МСС".


"Мы проведем испытания с эмулятором, имитирующим поведение судна. Подключим к нему систему управления, проверим все базовые и дополнительные функции. В результате ожидаем демонстрации выполнения полного перечня поставленных перед системой задач", - рассказал генеральный директор компании "МСС" Олег Пшеничный.


Он добавил, что испытания также позволят смоделировать критические ситуации. "Мы рассмотрим, что может предложить наша система в таких условиях", - заключил Пшеничный. По результатам испытаний специалисты проведут отладку системы.


Система получит полностью российское программное обеспечение, разработанное специалистами "МСС". По словам руководителя компании, сейчас программисты настраивают программно-аппаратный прототип и проверяют его работу.


Система компенсации крена создает искусственную качку для освобождения судна во льдах, снижает качку в открытом море и стабилизирует судно при погрузочно-разгрузочных работах.


Изделие создавалось по программе импортозамещения в инициативном порядке и уже заинтересовало заказчиков. Впервые разработчики представили систему на выставке "Нева" в сентябре 2017 года.


Компания "МСС" занимается производством и поставкой оборудования на судостроительные и судоремонтные заводы России. Компания сотрудничает со всеми крупными судостроительными верфями, включая Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Северную верфь, Средне-Невский судостроительный завод, судостроительные заводы "Янтарь" и "Вымпел", Восточную верфь, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, ЦКБ "Айсберг", Северное ПКБ и другие.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ООО «МСС»
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
ЗДЗ Горького
Северная верфь
СНСЗ
СПКБ

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