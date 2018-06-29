Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки



Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.

Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) получил модернизированные крупнокалиберные винтовки и автоматы и приступил к первым практическим занятиям с новым вооружениям.

Речь идет о снайперских винтовках СВДМ и АСВК-М "Корд-М" калибра 7,62 и 12,7 миллиметра соответственно. Также в разведывательные подразделения мотострелковой дивизии ЮВО поступили автоматы Калашникова АК-74М с комплектом модернизации "Обвес". Они, в частности, отличаются наличием пламегасителя и тактическим фонарем.

Теперь со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, проводятся тактико-специальные занятия по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберной винтовки АСВК-М "Корд-М" на полигоне Кадамовский, сообщает Минобороны РФ. В полевых условиях военнослужащие будут стрелять по мишеням, имитирующим бензобак военной техники, на удалении до 2000 метров.

Также снайперы, а всего их привлекается более 100, отработают навыки по разведке целей и определению дальности до них, ведению прицельного огня из обеих винтовок в различных условиях местности и время суток. Обстановка максимально приближена к боевой - тактические поля будут частично под дымовой завесой.

Справка "РГ"

СВДМ представляет собой модернизированную версию снайперской винтовки Драгунова. Общая длинна - 1155 миллиметров в развернутом состоянии и 875 в сложенном. Вес оружия - 5,3 килограмма. Магазин вмещает 10 патронов калибра 7,62 миллиметра. Планка Пикатинни позволяет монтировать любые современные оптические, ночные и тепловизионные прицелы.

[b]Винтовка АСВК-М, входящая в состав экипировки военнослужащих "Ратник", отличается от предшественницы меньшим весом (за счет применения других материалов), а также увеличенным ресурсом - 4,5 тысячи выстрелов. Вес со штатным прицелом - 11,2 килограмма. Мощный патрон калибра 12,7 миллиметра позволяет поражать цели на дальности до 2000 метров.

Алексей Иванов