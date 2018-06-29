Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
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Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.
Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС
Спецназ Южного военного округа (ЮВО) получил модернизированные крупнокалиберные винтовки и автоматы и приступил к первым практическим занятиям с новым вооружениям.
Речь идет о снайперских винтовках СВДМ и АСВК-М "Корд-М" калибра 7,62 и 12,7 миллиметра соответственно. Также в разведывательные подразделения мотострелковой дивизии ЮВО поступили автоматы Калашникова АК-74М с комплектом модернизации "Обвес". Они, в частности, отличаются наличием пламегасителя и тактическим фонарем.
Теперь со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, проводятся тактико-специальные занятия по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберной винтовки АСВК-М "Корд-М" на полигоне Кадамовский, сообщает Минобороны РФ. В полевых условиях военнослужащие будут стрелять по мишеням, имитирующим бензобак военной техники, на удалении до 2000 метров.
Также снайперы, а всего их привлекается более 100, отработают навыки по разведке целей и определению дальности до них, ведению прицельного огня из обеих винтовок в различных условиях местности и время суток. Обстановка максимально приближена к боевой - тактические поля будут частично под дымовой завесой.
Справка "РГ"
СВДМ представляет собой модернизированную версию снайперской винтовки Драгунова. Общая длинна - 1155 миллиметров в развернутом состоянии и 875 в сложенном. Вес оружия - 5,3 килограмма. Магазин вмещает 10 патронов калибра 7,62 миллиметра. Планка Пикатинни позволяет монтировать любые современные оптические, ночные и тепловизионные прицелы.
[b]Винтовка АСВК-М, входящая в состав экипировки военнослужащих "Ратник", отличается от предшественницы меньшим весом (за счет применения других материалов), а также увеличенным ресурсом - 4,5 тысячи выстрелов. Вес со штатным прицелом - 11,2 килограмма. Мощный патрон калибра 12,7 миллиметра позволяет поражать цели на дальности до 2000 метров.
Алексей Иванов
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28.06.2018
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штурм
3902
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№1
29.06.2018 18:01
На передовую они тоже столы за собой потащат чтобы костюмчики не замарать...???
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Владислав
17262
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№2
29.06.2018 19:35
При всём уважении с 2000м по мишени 700х400мм , возможно и 1000х1000 они мазать будут. Причём как по причине низких ТТХ стволов так и по причине то что сейчас есть умные прицелыпровешивающие линию по лазеру, сильно упрощённый лидар с миникомпьютером, позволяющий существенно улучшить кучность до 1500м в плохих погодных условиях.
Чисто противоматериальные винтовки, СИЛЬНО уступающие 14,5мм ПТРД, кроме веса и кучности. Стволы у пртоивотанковых всегда погано делали по точности 400м дистанция.
Попасть из АСВК-М возможно в бак бензовоза, пробить с 400-500м стенку в полкирпича или пенобетонного блока. Для остального требуется и точность и дальность выше а у нас это только Лобаев.
Прикидывал как-то способных реализовать потенциал его винтовок лучших типа Сумрак для стрельбы на 3км наверное 700-800человек спортсменов и профи/любителей будет по РФ. Реально согласятся не более 200 в войну в пределе 300-400 человек.
При очень хорошем компьютере с провешивание трассы лазером и прочих наворотах можно добиться до просто грамотного оператора, т.е. винтовка в момент выстрела человеком вообще не держится. Роботы-снайперы могут радикально изменить тактику пехоты, т.к. любые открытые пространства что в городах что в сельской местности, горах особенно будут простреливаться с десятков точек как пулями так и ракетным и дроновым вооружением.
Да и лобовое остекление вертолётов держит 12,7, некоторых и 23мм, но не держат многие до сих пор 14,5 с WC наконечником и вольфрамовым сердечником
Ввиду невысокой кучности её целесообразно ставить на младшую модель дрона ЗиД. Впрочем главное тот ИИ что удасться делать, камеры, система анализа и фильтрации изображений, распознавание угроз, а это нетривиально для наземной техники - оператор это опять 1930-е годы с тем же последующим 1941.
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Владислав
17262
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№3
29.06.2018 20:00
У ЗИДа серийно делается пушечный вкладыш под 14,5,
надо думать весьма точный, а что главное самозаряд и его можно с его теперешних 29кг облегчить не меняя конструкции. В конце концов чтобы не сертифицировать просто поставить как есть. Главное у неё уже есть управление выведенное и проверенное.
http://www.zid.ru/products/defence/44/detail/178
Почему такой не поставить на вашу младшую модель ЗИДовской робототехники кою полагаю как "Голиваф" в т.ч. и пытаетесь использовать?
с 1мин 40с.
С БК на пулемётную ленту или две, с 4-8 подствольниками или парой ДП-64, было бы средство недорогим относительно и главное - поражала бы вертолёты с расстояния сотни метров как и лёгкую бронетехнику оными гранатами всеракурсно или танки сверху, масса позволяет, с 400м. Т.к. сама мелкая то и попасть трудно да и защищена быть может ВСМПЭ +керамическими шариками от BMG 50 у глах 120град по ходу движения и от 338 вкруговую.
То что на ней ехали киношники впечатлило - как на "Голиафе" старших моделях катались.
В цистерну с 1,5-2км наверняка попадёт или пробьёт, убив смертника, бабахмобиль.
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