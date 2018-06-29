"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
|
|
Показательные выступления сотрудников Концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : Калашников Медиа
Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторы АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") ведут работу над новой платформой автоматов, сообщает медиаресурс концерна.
"Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17", - говорится в сообщении.
"В основе их компоновочных решений лежат идеи еще одного классика Ижевской оружейной школы - Е.Ф. Драгунова (создателя СВД - ИФ), помноженные на современные материалы (в первую очередь полимерные), современные технологии производства и представления об эргономических и эксплуатационных требованиях к оружию, выдвигаемых сегодняшними его пользователями", - уточняет концерн.
Ранее сообщалось, что "Калашников" представил на форуме "Армия-2017" малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумный прототип АМБ-17.
5,45 мм малогабаритный автомат АМ-17 - это дальнейшее развитие схемы автомата МА. Несущая металлическая шина автомата расположена сверху, нижняя часть выполнена из пластика. Переключатели режима ведения огня выполнены с двух сторон. Рукоятка взведения затвора может быть расположена как справа, так и слева. Регулируемый приклад складывается вправо, при этом сохраняется возможность ведения огня. В автомате используется штатный магазин АК.
9х39 мм бесшумный автомат АМБ-17 является прототипом на базе АМ-17 и соответствует его по эргономике и размещению органов управления. АМБ-17 снабжен глушителем, который качественно снижает звук выстрела.
В материалах концерна отмечалось, что этот автомат - потенциальная замена системы АС/ВСС.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Стрельба по-крупному
21.09.2016 Концерн "Калашников". Досье
21.09.2016 Путин проведет в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии
12.09.2016 "Калашников" пострелял в Кубинке
07.09.2016 Концерн «Калашников» представил на «Армии-2016» прототип новой самозарядной снайперской винтовки СВК
15.05.2018 Снайперы в Хабаровском крае борются за право участвовать в "АрМИ-2018"
02.10.2017 Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
20.09.2017 Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
|
Виктор Алексеевич
2109
|
№1
29.06.2018 17:14
Цитата, q
"Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17",Если платформа будет на "перевёрнутой" схеме, то смысл есть. Тогда пресловутая планка Пикатини может стать не балластом, а составной частью силовой конструкции ствольной коробки, можно будет облегчить силовую схему других частей ствольной коробки и выйти примерно на вес АК74 даже с пикатиней.
Сейчас навешивание пикатиней на АК74 утяжеляет его настолько, что концерн стесняется указывать вес автомата.
|
+2Сообщить модератору
|
Владислав
17262
|
№2
29.06.2018 19:25
Они бы сперва посмотрели кто какие ружья в магазинах берёт и сколько покупают их оружия дороже 70тыс руб, я не видел чтобы даже интересовались. Брак полный идёт.
|
0Сообщить модератору
|
Викторович
3092
|
№3
29.06.2018 22:52
....
Нормально там всё, бракованный белый порошок у кого-то...
И 70 - это вы переборщили. Основные модели - ценники от 20 до 25, полуавтоматы заканчиваются на 50-55.
|
0Сообщить модератору