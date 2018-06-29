"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов



Показательные выступления сотрудников Концерна Калашников. Архивное фото.

Источник: © Фото : Калашников Медиа Показательные выступления сотрудников Концерна Калашников. Архивное фото.Источник: © Фото : Калашников Медиа

Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторы АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") ведут работу над новой платформой автоматов, сообщает медиаресурс концерна.

"Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17", - говорится в сообщении.

"В основе их компоновочных решений лежат идеи еще одного классика Ижевской оружейной школы - Е.Ф. Драгунова (создателя СВД - ИФ), помноженные на современные материалы (в первую очередь полимерные), современные технологии производства и представления об эргономических и эксплуатационных требованиях к оружию, выдвигаемых сегодняшними его пользователями", - уточняет концерн.

Ранее сообщалось, что "Калашников" представил на форуме "Армия-2017" малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумный прототип АМБ-17.

5,45 мм малогабаритный автомат АМ-17 - это дальнейшее развитие схемы автомата МА. Несущая металлическая шина автомата расположена сверху, нижняя часть выполнена из пластика. Переключатели режима ведения огня выполнены с двух сторон. Рукоятка взведения затвора может быть расположена как справа, так и слева. Регулируемый приклад складывается вправо, при этом сохраняется возможность ведения огня. В автомате используется штатный магазин АК.

9х39 мм бесшумный автомат АМБ-17 является прототипом на базе АМ-17 и соответствует его по эргономике и размещению органов управления. АМБ-17 снабжен глушителем, который качественно снижает звук выстрела.

В материалах концерна отмечалось, что этот автомат - потенциальная замена системы АС/ВСС.