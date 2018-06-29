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"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов

29.06.2018 Интерфакс-АВН 861 3
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Показательные выступления сотрудников Концерна Калашников. Архивное фото
Показательные выступления сотрудников Концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : Калашников Медиа

Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторы АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") ведут работу над новой платформой автоматов, сообщает медиаресурс концерна.

"Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17", - говорится в сообщении.

"В основе их компоновочных решений лежат идеи еще одного классика Ижевской оружейной школы - Е.Ф. Драгунова (создателя СВД - ИФ), помноженные на современные материалы (в первую очередь полимерные), современные технологии производства и представления об эргономических и эксплуатационных требованиях к оружию, выдвигаемых сегодняшними его пользователями", - уточняет концерн.

Ранее сообщалось, что "Калашников" представил на форуме "Армия-2017" малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумный прототип АМБ-17.

5,45 мм малогабаритный автомат АМ-17 - это дальнейшее развитие схемы автомата МА. Несущая металлическая шина автомата расположена сверху, нижняя часть выполнена из пластика. Переключатели режима ведения огня выполнены с двух сторон. Рукоятка взведения затвора может быть расположена как справа, так и слева. Регулируемый приклад складывается вправо, при этом сохраняется возможность ведения огня. В автомате используется штатный магазин АК.

9х39 мм бесшумный автомат АМБ-17 является прототипом на базе АМ-17 и соответствует его по эргономике и размещению органов управления. АМБ-17 снабжен глушителем, который качественно снижает звук выстрела.

В материалах концерна отмечалось, что этот автомат - потенциальная замена системы АС/ВСС.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Виктор Алексеевич
2109
№1
29.06.2018 17:14
Цитата, q
"Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17",
Если платформа будет на "перевёрнутой" схеме, то смысл есть. Тогда пресловутая планка Пикатини может стать не балластом, а составной частью силовой конструкции ствольной коробки, можно будет облегчить силовую схему других частей ствольной коробки и выйти примерно на вес АК74 даже с пикатиней.
Сейчас навешивание пикатиней на АК74 утяжеляет его настолько, что концерн стесняется указывать вес автомата.
+2
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RU
Владислав
17262
№2
29.06.2018 19:25
Они бы сперва посмотрели кто какие ружья в магазинах берёт и сколько покупают их оружия дороже 70тыс руб, я не видел чтобы даже интересовались. Брак полный идёт.
0
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RU
Викторович
3092
№3
29.06.2018 22:52
....
Нормально там всё, бракованный белый порошок у кого-то...
И 70 - это вы переборщили. Основные модели - ценники от 20 до 25, полуавтоматы заканчиваются на 50-55.
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