Минобороны Польши решило закупить подводные лодки

Польское Министерство обороны вернулось к идее закупки подводных лодок. Министр обороны Польши Мариуш Блашчак заявил, что приобретение субмарин является приоритетной задачей и включено в перечень программ модернизации вооруженных сил государства, передает "ЦАМТО" со ссылкой на польский телеканал TVP1.

Минобороны Польши

В настоящее время в составе ВМС Польши насчитывается четыре ранее принадлежавшие Норвегии дизель-электрических подлодок типа "Коббен" проекта 207 и одна типа "Варшавянка" проекта 877Э. Из них первая субмарина 297 "Кондор", была выведена из боевого состава флота в декабре 2017 года, вторая, 294 "Сокол", – 8 июня 2018 года. ДЭПЛ "Орел" проекта 877Э длительное время находится в состоянии "ожидания ремонта" (с 2014 года) и срок ее возвращения в состав ВМС Польши не известен. Таким образом на вооружении польских ВМС находятся две устаревшие подлодки типа "Коббен".

Министерство обороны Польши рассматривает приобретение бывших в эксплуатации кораблей, либо технической документации у германской или французской компаний для налаживания лицензионного строительства. Всего же заявлено о возможности покупки до четырех подводных лодок в период 2024-2026. Основными претендентами на поставку считаются три компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS, при этом в Польше уже реализуются две программы сотрудничества с французами и немцами. Французская компания всерьез рассматривает вопрос передачи технологий, а также постройки НАПЛ типа "Скорпен" на мощностях местных предприятий. С немецкими партнерами Польша еще в 2013 году подписала соглашение о военно-морском сотрудничестве, предполагающем обучение, тренировки и комплектование экипажей.

Как заявил Блашчак, он уже провел переговоры о возможности совместной реализации программы приобретения субмарин с представителями Бельгии и Нидерландов в ходе недавнего визита в Брюссель и Гаагу.