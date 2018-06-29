Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
|
|
Польское Министерство обороны вернулось к идее закупки подводных лодок. Министр обороны Польши Мариуш Блашчак заявил, что приобретение субмарин является приоритетной задачей и включено в перечень программ модернизации вооруженных сил государства, передает "ЦАМТО" со ссылкой на польский телеканал TVP1.
Минобороны Польши
В настоящее время в составе ВМС Польши насчитывается четыре ранее принадлежавшие Норвегии дизель-электрических подлодок типа "Коббен" проекта 207 и одна типа "Варшавянка" проекта 877Э. Из них первая субмарина 297 "Кондор", была выведена из боевого состава флота в декабре 2017 года, вторая, 294 "Сокол", – 8 июня 2018 года. ДЭПЛ "Орел" проекта 877Э длительное время находится в состоянии "ожидания ремонта" (с 2014 года) и срок ее возвращения в состав ВМС Польши не известен. Таким образом на вооружении польских ВМС находятся две устаревшие подлодки типа "Коббен".
Министерство обороны Польши рассматривает приобретение бывших в эксплуатации кораблей, либо технической документации у германской или французской компаний для налаживания лицензионного строительства. Всего же заявлено о возможности покупки до четырех подводных лодок в период 2024-2026. Основными претендентами на поставку считаются три компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS, при этом в Польше уже реализуются две программы сотрудничества с французами и немцами. Французская компания всерьез рассматривает вопрос передачи технологий, а также постройки НАПЛ типа "Скорпен" на мощностях местных предприятий. С немецкими партнерами Польша еще в 2013 году подписала соглашение о военно-морском сотрудничестве, предполагающем обучение, тренировки и комплектование экипажей.
Как заявил Блашчак, он уже провел переговоры о возможности совместной реализации программы приобретения субмарин с представителями Бельгии и Нидерландов в ходе недавнего визита в Брюссель и Гаагу.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2018 Ученик с растущей автономностью
07.11.2017 Пожар на польской подводной лодке Orzel
29.05.2017 ВМС Алжира приняли на вооружение второй фрегат МЕКО A-200
01.02.2017 Правительство Таиланда одобрило финансирование закупки в Китае первой НАПЛ S26T
02.08.2016 В Киле начались ходовые испытания второго фрегата MEKO A-200 для ВМС Алжира
06.10.2015 Программа поставки ВМС Таиланда китайских НАПЛ может быть отложена или пересмотрена
20.07.2015 Минобороны Таиланда временно отложило передачу в правительство предложения по закупке новых подводных лодок
07.07.2015 ВМС Таиланда приняли решение о покупке китайских НАПЛ класса «Юань»
|
просто экспл
4308
|
№2
29.06.2018 23:50
пшеки под матрасов косят . а у тех с историей всегда нелады были .
|
0Сообщить модератору
|
wedmed5
934
|
№3
30.06.2018 05:59
Ох, чую, как благосостояние Польского народа в гору попрёт, надо бы им ещё и ф35 с десяток подкинуть.
|
0Сообщить модератору