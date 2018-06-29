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Минобороны Польши решило закупить подводные лодки

29.06.2018 Военное обозрение 496 3
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Польское Министерство обороны вернулось к идее закупки подводных лодок. Министр обороны Польши Мариуш Блашчак заявил, что приобретение субмарин является приоритетной задачей и включено в перечень программ модернизации вооруженных сил государства, передает "ЦАМТО" со ссылкой на польский телеканал TVP1.

Минобороны Польши

В настоящее время в составе ВМС Польши насчитывается четыре ранее принадлежавшие Норвегии дизель-электрических подлодок типа "Коббен" проекта 207 и одна типа "Варшавянка" проекта 877Э. Из них первая субмарина 297 "Кондор", была выведена из боевого состава флота в декабре 2017 года, вторая, 294 "Сокол", – 8 июня 2018 года. ДЭПЛ "Орел" проекта 877Э длительное время находится в состоянии "ожидания ремонта" (с 2014 года) и срок ее возвращения в состав ВМС Польши не известен. Таким образом на вооружении польских ВМС находятся две устаревшие подлодки типа "Коббен".

Министерство обороны Польши рассматривает приобретение бывших в эксплуатации кораблей, либо технической документации у германской или французской компаний для налаживания лицензионного строительства. Всего же заявлено о возможности покупки до четырех подводных лодок в период 2024-2026. Основными претендентами на поставку считаются три компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS, при этом в Польше уже реализуются две программы сотрудничества с французами и немцами. Французская компания всерьез рассматривает вопрос передачи технологий, а также постройки НАПЛ типа "Скорпен" на мощностях местных предприятий. С немецкими партнерами Польша еще в 2013 году подписала соглашение о военно-морском сотрудничестве, предполагающем обучение, тренировки и комплектование экипажей.

Как заявил Блашчак, он уже провел переговоры о возможности совместной реализации программы приобретения субмарин с представителями Бельгии и Нидерландов в ходе недавнего визита в Брюссель и Гаагу.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Франция
Швеция
Компании
SAAB
ThyssenKrupp
Проекты
877 Палтус

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Викторович
3092
№1
29.06.2018 22:38
История ничему ляхов не учит...
0
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RU
просто экспл
4308
№2
29.06.2018 23:50
пшеки под матрасов косят . а у тех с историей всегда нелады были .
0
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RU
wedmed5
934
№3
30.06.2018 05:59
Ох, чую, как благосостояние Польского народа в гору попрёт, надо бы им ещё и ф35 с десяток подкинуть.
0
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