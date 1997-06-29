Учения "Славянское братство-2018" успешно завершились



Учебное десантирование во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Учебное десантирование во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Российско-белорусско-сербские военные учения "Славянское братство-2018", проходившие в Новороссийске с 18 июня, успешно завершены, действия коалиционной тактической группы высоко оценены командованием контингентов государств-участников и атташе оборонных ведомств 42 стран, приглашенных в качестве наблюдателей, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

Совместные тактические учения "Славянское братство-2018" проходили на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня. В ходе них десантники России, Белоруссии и Сербии отработали специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

Ранее сообщалось, что на учениях отрабатывалось уничтожение террористов, захвативших приграничные территории, и освобождение удерживаемых ими заложников-мирных жителей.

Как отмечает Минобороны, впервые "Славянское братство" проходило в масштабе полковых манёвров, которые стали самыми крупными международными маневрами Воздушно-десантных войск РФ в 2018 году.

"Учения проведены успешно. Поставленные российско-белорусско-сербской тактической группе задачи выполнены в полном объёме. Командование контингентов стран-участниц, а также военные атташе 42 стран, приглашённые в качестве наблюдателей на завершающую фазу манёвров, высоко оценили уровень действий коалиционной тактической группы против условных террористов", - сообщил представитель военного ведомства.

Россию в международных учениях "Славянское братство-2018" представлял усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военных. Кроме того, как отмечалось, в учениях участвовали подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Впервые в ходе учений были задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобили "Рысь", Т-72Б, РЭБ "Инфауна", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск, а также радиолокационные комплексы "Аистенок".