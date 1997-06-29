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В России создано стелс-покрытие для остекления боевых самолетов

29.06.2018 ЦАМТО 381 0
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ОНПП Технология
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник: http://technologiya.ru/

ЦАМТО, 28 июня. Обнинское НПП "Технология", входящее в холдинг "РТ-Химкомпозит" Госкорпорации Ростех, разработало уникальную композицию материалов, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза.

Как говорится в пресс-релизе ГК "Ростех", применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника.

Остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета из-за низкого уровня поглощения радиолокационных волн. Специалистами Государственного научного центра Российской Федерации "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" создана наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления, которая позволяет существенно снизить его демаскирующие факторы и, тем самым, повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины.

"Непрерывное развитие технологий и создание технологических заделов предприятиями Ростеха приводит к появлению уникальных разработок как для гражданской, так и для военной промышленности. У данной разработки практически нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в 2 раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%", – прокомментировал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток.

В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием аэродинамического потока, сообщает пресс-служба ГК Ростех.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина

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