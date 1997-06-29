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Лаос планирует приобрести ОБТ Т-72Б1 "Белый орел"?

29.06.2018 ЦАМТО 650 0
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Танки Т-72Б1В
Танки Т-72Б1В венесуэльской армии на военном параде в честь Дня независимости Венесуэлы. Каракас, 05.07.2017 .
Источник: dambiev.livejournal.com

ЦАМТО, 28 июня. Вполне вероятно, что после соревнований по танковому биатлону этого года будет подписан контракт на поставку Лаосу российских ОБТ Т-72Б1 "Белый орел".

Об этом сообщает вьетнамский ресурс Baodatviet.vn со ссылкой на ряд российских источников.

Как напоминает издание, в начале апреля этого года на российском телевидении был показан репортаж о визите министра обороны Лаоса генерал-лейтенанта Чансамона Чаннялата на ремонтный завод в Санкт-Петербурге, где ему были продемонстрированы особенности модернизированного ОБТ Т-72Б1 "Белый орел".

Министр обороны Лаоса заявил, что "танки и боевая техника, поставленная Советским Союзом, сыграли важную роль в обретении Лаосом независимости, и в настоящее время российское оружие по-прежнему имеет высокое качество".

По мнению ресурса Baodatviet.vn, это явно указывает на то, что Лаос готовится приобрести Т-72 для модернизации своей армии.

Команде Лаосской народной армии во время турнира "Танковый биатлон 2017" была представлена версия танка Т-72Б3, однако из-за высокой стоимости (3 млн. долл. за ед.) от его закупки, по всей видимости, пришлось отказаться. Как полагают, Лаос выбрал более дешевую версию – T-72Б1 "Белый орел".
28.06.2018
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Т-72Б
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Танковый биатлон

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