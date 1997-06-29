Saab поставит гранатометы M3 "Карл Густав" ВС США



Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.

Источник: businessinsider.com Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.Источник: businessinsider.com

ЦАМТО, 28 июня. Шведская компания Saab объявила о подписании с Министерством обороны США контракта на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость контракта составляет 16 млн. долл. (135 млн. швед. крон.). Планируется, что поставки будут выполнены в течение 2019 года.

Контракт подписан в рамках заключенного с Министерством обороны США в августе 2014 года базового долгосрочного соглашения H92222-14-D-0008 на поставку гранатометов "Карл Густав", носящего в США обозначение M3 MAAWS.

В дополнение к ранее поставленным типам боеприпасов, МО США впервые разместило заказ на поставку многоцелевого выстрела MT 756 (Multi Target), предназначенного для применения в населенных пунктах, поражения противника, укрытого внутри здания или других фортификационных сооружениях. MT 756 оснащен тандемной боевой частью для уничтожения целей, укрытых за стенами. Как заявлено, поставка боеприпаса MT 756 позволит повысить гибкость выполнения задач подразделениями ВС США.

На текущий момент заказчиками "Карл Густав", первая версия которого была принята на вооружение в 1948 году, являются около 40 государств мира. Среди известных заказчиков: вооруженные силы Австралии, Австрии, Белиза, Венесуэлы, Германии, Ганы, Дании, Индии, Ирландии, Канады, Литвы, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Португалии, Сингапура, США и Японии.

В течение длительного времени система вооружения постоянно модернизировалась для обеспечения соответствия новым требованиям. Версия M3 представляет собой легкую заряжаемую с казенной части систему вооружения весом около 10 кг (без ИК прицела). M3 способен поражать цели на дальности до 1,3 км, используя боеприпасы различных типов, включая осколочно-фугасные, противотанковые кумулятивные, осколочно-фугасные двойного назначения. В сентябре 2014 года Saab впервые продемонстрировала новую версию гранатомета "Карл Густав" – M4.