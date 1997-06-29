Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота завершил выполнение задач в Средиземном море
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен".
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо
ЦАМТО, 28 июня. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России Средиземном море и взял курс на Севастополь.
В настоящее время корабль идет проливами Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.
За время нахождения в дальней морской зоне экипаж корабля провел комплекс различных тренировок по ведению боя одиночно, а также в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также решал противолодочные задачи.
За время нахождения в Севастополе на корабле будут проведены регламентные работы по поддержанию технической готовности, а экипаж получит возможность отдохнуть.
Фрегат "Адмирал Эссен" выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море с марта 2018 года.
Прибытие корабля в Севастополь планируется в конце недели, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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28.06.2018
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