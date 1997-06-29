В Роскосмосе рассказали о программе летных испытаний ракеты "Ангара-А5"
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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Плесецк.
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Программа предусматривает по три пуска с космодромов Плесецк и Восточный
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Программа летных испытаний ракеты "Ангара-А5" предусматривает по три запуска с космодромов Плесецк и Восточный. Об этом в четверг сообщил и. о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов на конференции, посвященной развитию госкорпорации.
"Для проведения летных испытаний ракеты "Ангара-А5" предполагается осуществить три пуска с Плесецка и три - с Восточного", - сказал он.
"Ангара-А5" представляет собой трехступенчатую ракету-носитель. Первая ступень ракеты включает пять модулей УРМ-1, вторая - один УРМ-2, в качестве третьей применяется разгонный блок "Бриз-М" (эксплуатируется с 1999 года), в перспективе - КВСК. Система управления разработана Научно-производственным центром автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина (Москва), на борту установлена центральная вычислительная машина "Бисер-6". Длина ракеты - 55,4 м, стартовая масса - 773 т, грузоподъемность - до 24,5 т.
Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка.
Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства "Ангара" станет космодром Восточный в Амурской области.
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28.06.2018
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