Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный".
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС
К числу ошибок новый глава госкорпорации отнес неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка и на сокращение заказов
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прежнее руководство госкорпорации "Роскосмос" допустило "непростительные ошибки", в частности в отношении Центра имени М. В. Хруничева. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая в четверг на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".
По его словам, несмотря на достижения, в том числе по военному космосу, космодрому Восточный или системе ГЛОНАСС, в отрасли "были допущены непростительные ошибки, прежде всего в потере качества, как следствие - аварии на серийно производимой и уже давно отработанной технике".
"К числу этих непростительных ошибок я отнесу и неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка, на сокращение заказов. Многие предприятия-гиганты, такие как Центр имени М. В. Хруничева, не успели вовремя оптимизировать производство, подстроиться под сокращение заказов", - отметил он.
"Как результат - финансовый провал, который придется расхлебывать нам всем. И здесь мой упрек не только заводчанам, но, собственно говоря, самим ответственным руководителям госкорпорации, которые так и не поняли, что в данной ситуации они не зеваки и критиканы, а непосредственные участники процесса", - заявил Рогозин.
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28.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Олег Бахарев
2170
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№3
29.06.2018 17:52
Классический способ повысить авторитет на новом месте - облить грязью предшественников. Заодно даёт отличный повод некоторое время сваливать проблемы на "тяжелое наследие".
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Воин3D
1717
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№4
29.06.2018 18:16
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ID: 1701
2952
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№5
29.06.2018 18:50
Цитата, q
Ошибаетесь, он просто угробит отрасль.
и ему простят
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Павел 1978
10015
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№6
29.06.2018 19:49
во даёт... а...
я просто валяюсь... это же что такое происходит?
он б.... был председателем наблюдательного совета Роскосмоса!!!
Управляющего органа организации!!!
он совсем охренел что ли???
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siamsky
1025
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№7
29.06.2018 20:04
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
и ему простятнаградят
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Викторович
3092
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№8
29.06.2018 20:41
Теперь на космодромах даже вороны будут падать.
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