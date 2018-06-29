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Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"

29.06.2018 ТАСС 1609 8
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Д.Рогозин, Д.Медведев, И.Комаров
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный".
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

К числу ошибок новый глава госкорпорации отнес неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка и на сокращение заказов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прежнее руководство госкорпорации "Роскосмос" допустило "непростительные ошибки", в частности в отношении Центра имени М. В. Хруничева. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая в четверг на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".

По его словам, несмотря на достижения, в том числе по военному космосу, космодрому Восточный или системе ГЛОНАСС, в отрасли "были допущены непростительные ошибки, прежде всего в потере качества, как следствие - аварии на серийно производимой и уже давно отработанной технике".

"К числу этих непростительных ошибок я отнесу и неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка, на сокращение заказов. Многие предприятия-гиганты, такие как Центр имени М. В. Хруничева, не успели вовремя оптимизировать производство, подстроиться под сокращение заказов", - отметил он.

"Как результат - финансовый провал, который придется расхлебывать нам всем. И здесь мой упрек не только заводчанам, но, собственно говоря, самим ответственным руководителям госкорпорации, которые так и не поняли, что в данной ситуации они не зеваки и критиканы, а непосредственные участники процесса", - заявил Рогозин.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
Алексaндр
191
№1
29.06.2018 14:45
Помалкивал бы после Восточного и КБХА
-1
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AU
gvinpin
440
№2
29.06.2018 16:16
Он будет делать простительные ошибки.
+4
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RU
Олег Бахарев
2170
№3
29.06.2018 17:52
Классический способ повысить авторитет на новом месте - облить грязью предшественников. Заодно даёт отличный повод некоторое время сваливать проблемы на "тяжелое наследие".
+1
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RU
Воин3D
1717
№4
29.06.2018 18:16
Цитата, Алексaндр сообщ. №1
Помалкивал бы после Восточного и КБХА
+1
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Он будет делать простительные ошибки.
Ошибаетесь, он просто угробит отрасль.
+2
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RU
ID: 1701
2952
№5
29.06.2018 18:50
Цитата, q
Ошибаетесь, он просто угробит отрасль.

и ему простят
+2
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RU
Павел 1978
10015
№6
29.06.2018 19:49
во даёт... а...
я просто валяюсь... это же что такое происходит?

он б.... был председателем наблюдательного совета Роскосмоса!!!
Управляющего органа организации!!!

он совсем охренел что ли???
+2
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BY
siamsky
1025
№7
29.06.2018 20:04
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
и ему простят
наградят
+3
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RU
Викторович
3092
№8
29.06.2018 20:41
Теперь на космодромах даже вороны будут падать.
+1
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