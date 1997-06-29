ОСК считает безосновательными обвинения в адрес руководства "Севморзавода", не будет никого увольнять - Рахманов
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Севастопольский морской завод "Севморзавод".
Источник: sevastopol.info
Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединённая судостроительная корпорация считает безосновательными обвинения в растрате в адрес руководства Севастопольского морского завода ("Севморзавод") и не собирается их увольнять, заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
"У нас нет оснований для какой бы то ни было насильственной смены руководства. Безусловно, об этой ситуации мы знаем и можем уверенно заявлять, что никакого ущерба ни материнской компании, к которой относится судоремонтный завод "Звёздочка", ни корпорации не нанесено", - заявил А.Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что руководители ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", филиала Севастопольского морского завода Центра судоремонта "Звездочка", обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,3 млн рублей.
"Речь идет о том, что действительно в некоторых случаях транзакции, которые направлены на выполнение своих обязанностей, рядом людей, работающих под прессингом временных сроков и достижения определенных результатов, интерпретируются нашими правоохранительными органами как преступление", - сказал глава ОСК.
"Мы искренне считаем и верим в то, что состава преступления в этом деянии нет. Надеемся, что суд, который пройдет в ближайшее время, примет соответствующее справедливое решение", - подчеркнул А.Рахманов.
По данным "Коммерсанта", следственное управление СКР по Севастополю возбудило в отношении топ-менеджеров "Севморзавода" уголовное дело, связанное с махинациями с зарплатной ведомостью, в результате чего бюджет завода недосчитался 1,3 млн рублей. "Сами обвиняемые своей вины не признали, а собеседники издания в отрасли считали, что силовики таким образом пытаются добиться смены руководства завода, на реконструкцию и модернизацию которого до 2020 года планируется выделить свыше 7 млрд руб", - отмечает газета.
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28.06.2018
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