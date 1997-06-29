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ОСК готова строить вертолётоносцы - глава корпорации

29.06.2018 Интерфакс-АВН 879 0
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Вертолетоносец «Мистраль»
«Владивосток», первых из двух вертолетоносцев «Мистраль», 4 сентября 2014.
Источник: REUTERS / Stephane Mahe

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов подтвердил готовность компании создать вертолётоносцы для ВМФ России.

"Наши интеллектуальные ресурсы и производственные мощности полностью готовы для реализации этого проекта", - заявил А.Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он отметил, что конструкторские бюро ОСК постоянно работают над различными решениями как для российских, так и для иностранных клиентов.

"Зачастую бывает так: то, что мы делаем для военно-технического сотрудничества, привлекает внимание наших представителей министерства обороны и морских офицеров. Им это нравится - они начинают нас просить делать такие же решения. Это - один путь к сердцу военных. Есть другой путь - нужно просто действительно запланировать и реализовать", - сказал глава ОСК.

В мае А.Рахманов заявил, что российские корабелы будут строить вертолетоносцы.

"Будем обязательно", - сказал А.Рахманов "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он не уточнил сроки начала работ и количество подобных кораблей: "Пока четкого понимания нет".

Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, сообщил в прошлом мае, что Минобороны намерено получить вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружения. По его словам, строительство такого корабля займет, минимум, четыре года, его принятие на вооружение возможно к 2022 году.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что Минобороны РФ приняло решение о применении палубных вертолетов Ка-52К "Катран" на отечественных вертолетоносцах. По данным "Вертолетов России", испытания "Катрана" находятся на завершающей стадии. "Холдинг готов начать его серийное производство в ближайшие годы",- заявлял А.Богинский.

Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером (возглавил Роскосмос), в сентябре заявил, что на строительство кораблей могут быть потрачены средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство вертолетоносцев "Мистраль". По словам Д.Рогозина, корабельный вертолет Ка-52К "Катран" практически готов к принятию на вооружение.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
ОСК
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий

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