Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Скоро начнутся макетные испытания в воде воздухонезависимых установок для субмарин - глава ОСК

29.06.2018 Интерфакс-АВН 894 0
0
Понравилась новость?
 +1
Схема работы ВНЭУ
Схема работы воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).
Источник: http://australlianproxy.appspot.com/

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Макетные испытания в воде воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок начнутся в ближайшее время, сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Надеемся, что в ближайшее время с помощью министерства промышленности мы подойдём уже к макетным испытаниям в воде", - сказал А.Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он уточнил, что работы созданию ВНЭУ ведут "Малахит" и "Рубин". Они используют немножко разные принципы, скажем так, приводных решений, которые дают основную энергетику этим системам", - сказал глава ОСК.

По его словам, обе установки существуют пока в качестве сухопутных стендов. "Они показали свою эффективность, - отметил А.Рахманов. - Но нам для того, чтобы двигаться дальше, необходимо, чтобы это всё произошло в реально смоделированном отсеке подводной лодки. Как только мы это сделаем,- можно будет говорить о будущем", - отметил А.Рахманов.

ВНЭУ, по оценкам специалистов, позволяют неатомной подводной лодке находиться в подводном положении в течение всей автономности продолжительностью более месяца.

Отвечая на вопросы, как будут использованы по этой части наработки, достигнутые в реализации проекта "Лада", А.Рахманов сказал, что данный проект "является безусловным прорывом и улучшением технологий, которые существуют на традиционных дизель-электрических подводных лодках".

"Конечно, определённая преемственность будет, и всё лучшее, что мы получим на "Ладе", мы, соответственно, вложим в новую, как теперь это называется, "большую" неатомную подводную лодку, которая будет создана в рамках формирования следующего поколения этих изделий", - сказал президент ОСК.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
ВНЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"