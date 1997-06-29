Скоро начнутся макетные испытания в воде воздухонезависимых установок для субмарин - глава ОСК



Схема работы воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).

Источник: http://australlianproxy.appspot.com/ Схема работы воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).Источник: http://australlianproxy.appspot.com/

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Макетные испытания в воде воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок начнутся в ближайшее время, сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Надеемся, что в ближайшее время с помощью министерства промышленности мы подойдём уже к макетным испытаниям в воде", - сказал А.Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он уточнил, что работы созданию ВНЭУ ведут "Малахит" и "Рубин". Они используют немножко разные принципы, скажем так, приводных решений, которые дают основную энергетику этим системам", - сказал глава ОСК.

По его словам, обе установки существуют пока в качестве сухопутных стендов. "Они показали свою эффективность, - отметил А.Рахманов. - Но нам для того, чтобы двигаться дальше, необходимо, чтобы это всё произошло в реально смоделированном отсеке подводной лодки. Как только мы это сделаем,- можно будет говорить о будущем", - отметил А.Рахманов.

ВНЭУ, по оценкам специалистов, позволяют неатомной подводной лодке находиться в подводном положении в течение всей автономности продолжительностью более месяца.

Отвечая на вопросы, как будут использованы по этой части наработки, достигнутые в реализации проекта "Лада", А.Рахманов сказал, что данный проект "является безусловным прорывом и улучшением технологий, которые существуют на традиционных дизель-электрических подводных лодках".

"Конечно, определённая преемственность будет, и всё лучшее, что мы получим на "Ладе", мы, соответственно, вложим в новую, как теперь это называется, "большую" неатомную подводную лодку, которая будет создана в рамках формирования следующего поколения этих изделий", - сказал президент ОСК.