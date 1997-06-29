Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК



Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Источник: ТАСС/Федосеев Лев Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".Источник: ТАСС/Федосеев Лев

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" должен вернуться после ремонта в состав ВМФ РФ в 2021 г., сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Конец 2020 г. - завершение работ. Первое полугодие 2021 г. - проведение ходовых испытаний и передача заказчику", - сказал А.Рахманов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

В апреле источник сообщил "Интерфаксу", что Минобороны РФ и ОСК подписали госконтракт на ремонт "Адмирала Кузнецова". "Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами", - сообщил собеседник агентства.

Позднее информацию о подписании контракта "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе ОСК. "Дочернее общество ОСК АО "Центр судоремонта "Звездочка" приступило к его выполнению", - заявили в ОСК. В пресс-службе корпорации сказали, что сумма и сроки выполнения контракта не раскрываются.

"Адмирал Кузнецов" получит новые комплексы противовоздушной обороны и новые элементы энергетического оборудования в ходе модернизации, сообщил в апреле заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук. "Там будут поставлены новые комплексы "Панцирь" морского исполнения. Кроме того, там будет заменено энергетическое оборудование: новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты. Новые системы посадки, наблюдения, управления и так далее", - сказал В.Бурсук.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В настоящее время тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию. Ожидается, что после возвращения в боевой состав ВМФ РФ "Адмирала Нахимова", на модернизацию направят однотипный корабль - "Петр Великий".