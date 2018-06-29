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Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров

29.06.2018 Интерфакс-АВН 1008 3
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработанное Ростехом стелс-покрытие для остекления боевых самолетов вдвое увеличит незаметность российской авиации для радаров противника, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Обнинское НПП "Технология", входящее в холдинг "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех", разработало уникальную композицию материалов, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника", - заявили в пресс-службе Ростеха.

По данным госкорпорации, разработанная наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость ударных самолетов.

"У данной разработки практически нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в 2 раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%", - отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводит пресс-служба.

В Ростехе пояснили, что наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления.

"Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток", - подчеркнули в пресс-службе.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RO
Kangaba
223
№1
29.06.2018 12:02
Это действительно прорывное покрытие или "уникальное, не имеющее аналогов"?
-1
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AU
gvinpin
440
№2
29.06.2018 16:33
Вакуумное напыление это одна из стандартных технологий порошковой металлургии. Она была развита в СССР, но разрушена и похерена в России и на Украине. Теперь это "нанотехнологии".
Слава богу, что впоминать начинают. Слои с разным углом отражения будут поглощать радарные волны.
+1
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RU
Владислав
17262
№3
29.06.2018 19:49
Зайдите на "Светлану" в СПб, там установки вакуумного напыления 30-50летней давности в т.ч. видел и английские 1960-х кажется годов, т.е помнбю памятную картинку с портретом той женщины которая умерла проработав на ней в т.ч. более четверти века. Это СТАНДАРТНАЯ технология для производства элементов дискретной электроники. Выводы, разводка именно ею.

Для чипов уже MoSVD (Осаждение металлорганических соединений из газовой фазы: Metalorganic chemical vapour deposition) и прочее, я предлагал несколко иные виды, с 3D  трансляцией структур вглубь лет 16 назад.
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