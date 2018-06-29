Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров



Истребитель Су-57.

Источник: rg.ru Истребитель Су-57.Источник: rg.ru

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработанное Ростехом стелс-покрытие для остекления боевых самолетов вдвое увеличит незаметность российской авиации для радаров противника, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Обнинское НПП "Технология", входящее в холдинг "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех", разработало уникальную композицию материалов, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника", - заявили в пресс-службе Ростеха.

По данным госкорпорации, разработанная наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость ударных самолетов.

"У данной разработки практически нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в 2 раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%", - отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводит пресс-служба.

В Ростехе пояснили, что наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления.

"Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток", - подчеркнули в пресс-службе.