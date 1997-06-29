ОСК сама инициировала расследование хищений при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье - Рахманов



Судостроительный завод Звезда в городе Большой Камень. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Судостроительный завод Звезда в городе Большой Камень. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная судостроительная корпорация несколько лет назад сама обратилась в правоохранительные органы после выявления внутренним аудитом "дыры" в 4,5 млрд рублей при строительстве судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае, заявил глава ОСК Алексей Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Собственно, ОСК была инициатором подачи заявления о причинении ущерба, когда были выведены средства в объеме 4,5 млрд рублей", - сказал А.Рахманов в четверг.

Он отметил, что несколько лет назад лично направил комиссии внутреннего контроля корпорации соответствующие материалы для проверки. "Комиссия обнаружила размеры хищения, после чего материалы были переданы в правоохранительные органы и получили свое развитие", - отметил глава ОСК.

Накануне информированный источник "Интерфакса" сообщил, что сумма хищений составляет не 4,5 млрд, а 7,5 млрд рублей, однако А.Рахманов не стал комментировать эту сумму.

"Я не знаю, то ли благодаря талантам местных руководителей, которые на тот момент времени были, было уворовано не 4,5 млрд, а 7 млрд рублей, то ли проценты какие-то были насчитаны или еще как-то", - сказал он.

А.Рахманов подчеркнул, что в ОСК очень серьезно отнеслись к происшедшему, поэтому сразу уведомили о выявленном хищении Минпромторг и правоохранительные органы.

"Вопрос, откуда цифра появилась. Не знаю. Не могу комментировать. Но то, что это имело место быть, персонажи, которые упоминаются в этой статье, - они действительно имеют отношение к этой истории. Ну, а дальше, если одного вернут из Америки, а другого тут уже приняли, наверное, начнут рассказывать и делиться информацией. Наверное, вернут часть денег, если смогут, что вряд ли", - сказал А.Рахманов.

В среду источник "Интерфакса" сообщил, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей. "Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что один из ключевых фигурантов дела - бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.

Кроме того, в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела - Алексей Бойцов. "Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", - сообщил источник.

В апреле 2015 года вице-премьер России - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье.

В свою очередь в среду в компании "Роснефть" заявили, что выявленные хищения имели место до вступления консорциума компаний, в том числе "Роснефти", в капитал Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) - строителя судоверфи.

Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса, службы безопасности "Роснефти", заявила компания. "Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды, отметила "Роснефть". ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода в настоящее время реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.