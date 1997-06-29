Путин заявил, что рассчитывает на беспощадную борьбу с терроризмом
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ. 28 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых структур заявил, что рассчитывает на ответственную и принципиальную работу в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, криминалом и коррупцией.
На прием приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН.
"Хочу также сердечно поприветствовать офицеров, которые вскоре начнут работать в правоохранительных органах и специальных службах. Круг стоящих перед вами задач исключительно широк - это надежная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и коррупцией. Рассчитываю, что вы проявите здесь свои самые лучшие профессиональные и личные качества, будете действовать ответственно и принципиально, в строгом соответствии с буквой и духом закона", - сказал Путин.
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28.06.2018
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