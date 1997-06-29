Минобороны получило партию пулеметов РПК-16 для опытно-войсковой эксплуатации - "Калашников"



Пулемет РПК-16 на стенде концерна «Калашников».

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Пулемет РПК-16 на стенде концерна «Калашников».Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России получило партию ручных пулеметов РПК-16 для опытно-войсковой эксплуатации в первом квартале текущего года, сообщает медиаресурс концерна "Калашников".

"Летом 2017 года Минобороны России подтвердило заинтересованность в таком образце оружия. После утверждения ТТЗ на проведение ОКР и завершения предварительных испытаний в первом квартале 2018 года МО получило партию новых 5,45мм ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке "Армия-2017" интерес к пулемету проявили и другие силовые ведомства России, а также потенциальные иностранные заказчики.

"Предполагается, что РПК-16 будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними", - говорится в сообщении концерна.

Сообщается, что концерн решил разработать ручной пулемет калибра 5,4 5мм как оружие поддержки уровня отделения в 2016 на базе решений АК-400. В качестве важной особенности нового пулемета названо то, что в нем предусмотрена возможность замены ствола, он комплектуется съемными сошками, магазином большой вместимости (95 патронов), быстросъемным глушителем и чехлом для переноски.

"При комплектации коротким стволом новый ручной пулемет по габаритам не отличается от обычного автомата, но его более массивная конструкция и тяжелый ствол позволяют обеспечивать большую плотность автоматического огня на малых дальностях, длинный же ствол обеспечивает повышенную точность и кучность стрельбы на средних и больших (по автоматным меркам) дистанциях", - говорится также в сообщении.

Ранее сообщалось, что концерн намерен начать крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в 2019 году.