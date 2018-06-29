Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом



Войсковая разведка.

Источник: ЦВО Войсковая разведка.Источник: ЦВО

Войсковые разведчики Центрального военного округа совершили 100-километровый марш в условный тыл противника во время сборов в Оренбургской области. Это самый протяженный пеший марш во время учений в истории разведывательных подразделений. Ранее они совершали перемещения до 35 километров.

В практических действиях принимали участие по 8-10 разведчиков в составе более 20 отрядов. Каждому подразделению ставились персональные задачи, а для этого отводилось четверо суток. Военнослужащим выполняли такие задачи как вскрытие расположения средств огневого поражения, узлов связи, командных пунктов, сбор сведений по маршрутам движения колонн техники, данных по характеру действий и возможным намерениям «противника». Во время марша разведчикам нужно было добывать еду, разжигать огонь без специальных приспособлений, устраивать места для ночлега, маскироваться от средств беспилотной авиации и сторожевых собак условного противника.

Маневры проходили в рамках заключительного этапа лагерного сбора разведчиков 2-й гвардейской общевойсковой армии. Они были основаны на опыте боевых действий, полученном командованием в Сирийской Арабской Республике.

Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.