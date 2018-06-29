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Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом

29.06.2018 Центральный военный округ 771 2
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Войсковая разведка
Войсковая разведка.
Источник: ЦВО

Войсковые разведчики Центрального военного округа совершили 100-километровый марш в условный тыл противника во время сборов в Оренбургской области. Это самый протяженный пеший марш во время учений в истории разведывательных подразделений. Ранее они совершали перемещения до 35 километров.


В практических действиях принимали участие по 8-10 разведчиков в составе более 20 отрядов. Каждому подразделению ставились персональные задачи, а для этого отводилось четверо суток. Военнослужащим выполняли такие задачи как вскрытие расположения средств огневого поражения, узлов связи, командных пунктов, сбор сведений по маршрутам движения колонн техники, данных по характеру действий и возможным намерениям «противника». Во время марша разведчикам нужно было добывать еду, разжигать огонь без специальных приспособлений, устраивать места для ночлега, маскироваться от средств беспилотной авиации и сторожевых собак условного противника.


Маневры проходили в рамках заключительного этапа лагерного сбора разведчиков 2-й гвардейской общевойсковой армии. Они были основаны на опыте боевых действий, полученном командованием в Сирийской Арабской Республике.


Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
14035
№1
29.06.2018 17:04
Зачем пеший? Разведчик должен уметь использовать все доступные для него средства, включая железнодорожный транспорт и сплавы вниз по течению рек. А так все правильно, только масштабы побольше хочется, когда действовать будут несколько бригад СПН- сотни групп, тысячи целей. В условиях противодействия ПВ, МВД, ФСБ и даже ГУФСИН
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RU
Викторович
3092
№2
29.06.2018 21:58
Хорошее дело. К тому же 100км/4сут - нормальная нагрузка.
0
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