Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
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Войсковая разведка.
Источник: ЦВО
Войсковые разведчики Центрального военного округа совершили 100-километровый марш в условный тыл противника во время сборов в Оренбургской области. Это самый протяженный пеший марш во время учений в истории разведывательных подразделений. Ранее они совершали перемещения до 35 километров.
В практических действиях принимали участие по 8-10 разведчиков в составе более 20 отрядов. Каждому подразделению ставились персональные задачи, а для этого отводилось четверо суток. Военнослужащим выполняли такие задачи как вскрытие расположения средств огневого поражения, узлов связи, командных пунктов, сбор сведений по маршрутам движения колонн техники, данных по характеру действий и возможным намерениям «противника». Во время марша разведчикам нужно было добывать еду, разжигать огонь без специальных приспособлений, устраивать места для ночлега, маскироваться от средств беспилотной авиации и сторожевых собак условного противника.
Маневры проходили в рамках заключительного этапа лагерного сбора разведчиков 2-й гвардейской общевойсковой армии. Они были основаны на опыте боевых действий, полученном командованием в Сирийской Арабской Республике.
Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
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28.06.2018
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Восход
14035
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№1
29.06.2018 17:04
Зачем пеший? Разведчик должен уметь использовать все доступные для него средства, включая железнодорожный транспорт и сплавы вниз по течению рек. А так все правильно, только масштабы побольше хочется, когда действовать будут несколько бригад СПН- сотни групп, тысячи целей. В условиях противодействия ПВ, МВД, ФСБ и даже ГУФСИН
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