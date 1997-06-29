Рогозин призывает к скорейшему развертыванию инфраструктуры Восточного для пилотируемых пусков ракет всех классов



Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме "Восточный".

Источник: http://spacecorp.ru/ Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме "Восточный".Источник: http://spacecorp.ru/

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - На космодроме Восточный будет создана инфраструктура для запуска современных ракет всех типов, заявил на конференции в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На Восточном нужно срочно разворачивать пилотируемую инфраструктуру. Должны быть созданы стартовые столы для всех современных ракет, всех классов", - сказал Д.Рогозин.

Он призвал форсировать переход на современную "линейку" ракет "Ангара".

"Необходимо скорее переходить на ракеты "Ангара". Надо, чтобы "Ангара" начала серийно летать, включая сверхтяжелый класс", - сказал глава Роскосмоса.

При этом Д.Рогозин связал аварии в космической отрасли со снижением качества серийной продукции.

"Были допущены ошибки, которые касались качества. В результате - проблемы при серийном производстве и аварии. Как результат - финансовый провал, который надо расхлебывать нам всем", - сказал он.