Рогозин призывает к скорейшему развертыванию инфраструктуры Восточного для пилотируемых пусков ракет всех классов
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Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме "Восточный".
Источник: http://spacecorp.ru/
Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - На космодроме Восточный будет создана инфраструктура для запуска современных ракет всех типов, заявил на конференции в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На Восточном нужно срочно разворачивать пилотируемую инфраструктуру. Должны быть созданы стартовые столы для всех современных ракет, всех классов", - сказал Д.Рогозин.
Он призвал форсировать переход на современную "линейку" ракет "Ангара".
"Необходимо скорее переходить на ракеты "Ангара". Надо, чтобы "Ангара" начала серийно летать, включая сверхтяжелый класс", - сказал глава Роскосмоса.
При этом Д.Рогозин связал аварии в космической отрасли со снижением качества серийной продукции.
"Были допущены ошибки, которые касались качества. В результате - проблемы при серийном производстве и аварии. Как результат - финансовый провал, который надо расхлебывать нам всем", - сказал он.
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28.06.2018
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