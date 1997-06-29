Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков

29.06.2018 Интерфакс-АВН 855 0
0
Понравилась новость?
 +1
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия ответит мгновенно и зеркально, если США пойдут "на слом" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы последовательно разъясняем нашим заокеанским коллегам, что если в Вашингтоне окончательно возьмут курс на разрушение договора, нам придётся реагировать. И, как заявил президент России Владимир Путин, реагировать мгновенно и зеркально", - сказал С.Рябков, выступая на "круглом столе" по теме ДРСМД в Совете Федерации.

Замминистра напомнил, что "в новой ядерной доктрине США проект по воссозданию крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении обосновывается необходимостью отреагировать на так называемое несоблюдение Россией ДРСМД". Кроме того, отметил он, в конгрессе США активно готовится законодательная почва для выхода США из ДРСМД.

"В совокупности впечатление таково, что определённые круги в США сделали ставку на слом ДРСМД, но при этом стремятся в свойственной им манере возложить ответственность за происходящее на Россию", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"
  • 29.06 17:58
  • 1
Вашингтон поставил под угрозу уникальный потенциал СВПД - Небензя