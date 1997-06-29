Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков



Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия ответит мгновенно и зеркально, если США пойдут "на слом" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы последовательно разъясняем нашим заокеанским коллегам, что если в Вашингтоне окончательно возьмут курс на разрушение договора, нам придётся реагировать. И, как заявил президент России Владимир Путин, реагировать мгновенно и зеркально", - сказал С.Рябков, выступая на "круглом столе" по теме ДРСМД в Совете Федерации.

Замминистра напомнил, что "в новой ядерной доктрине США проект по воссозданию крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении обосновывается необходимостью отреагировать на так называемое несоблюдение Россией ДРСМД". Кроме того, отметил он, в конгрессе США активно готовится законодательная почва для выхода США из ДРСМД.

"В совокупности впечатление таково, что определённые круги в США сделали ставку на слом ДРСМД, но при этом стремятся в свойственной им манере возложить ответственность за происходящее на Россию", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.