Сирийская армия вернула себе Т-72 очень ценной модификации

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Среди бронетанковой техники, которую правительственным силам удалось отбить у террористов в последних боях, был замечен редкий вариант танка Т-72.

Речь идет о "семьдесят втором", который еще до начала сирийской войны был модернизирован с помощью итальянцев. Боевые машины получили новые прицелы с тепловизионными каналами, которые резко увеличили возможность вести бои ночью.

Всего таким образом было доработано 122 танка. К сожалению, часть машин потеряли в боях. Сказалось то, что динамическую защиту удалось установить на мизерное количество прошедших апгрейд танков. Именно такой редкий Т-72АВ каким-то образом попал в руки боевиков, а затем снова был возвращен. Он, пожалуй, является самым ценным трофеем.

Несмотря на то, что на танк обрушились обломки какого-то здания, машина - на ходу и самостоятельно заехала на трейлер. Как ожидается, ее очень быстро удастся восстановить, и вероятно уже скоро она вернётся в строй, чтобы продолжить борьбу с террористами.

Лев Романов