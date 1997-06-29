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Индия передаёт Do-288 военно-воздушным силам Сейшельских островов

29.06.2018 722 0
Разделы: Авиация
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Do 228-212
Do 228-212 для ВВС Венесуэлы.
Источник: ВВС Венесуэлы

Нью-Дели передало компании Hindustan Aeronautics (HAL) самолет Do-228 для наблюдения за морским пространством Сейшельских островов.


По словам HAL, воздушное судно оснащено обзорным радиолокатором, инфракрасной системой переднего обзора, спутниковой связью и другими системами. Индийский самолет также будет использоваться для подготовки пилотов и поддержки.


Это второй самолет Do-228, переданный Индией HAL для Сейшельских островов. Первый самолет был передан в 2013 году.


Flight Fleets Analyzer указывает, что этот самолет станет четвертым ЛА Сейшельских ВВС, дополнив парк из уже имеющегося Do-228, Bombardier Dash 6 Q300 и Harbin Y-12.


Автор: Greg Waldron

Перевод: ВПК.name
28.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dornier 228
Компании
Bombardier
HAL

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