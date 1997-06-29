Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
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Эмблема Северного Флота России.
ЦАМТО, 28 июня. Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля прибыл в поселок Рогачево, из которого три с лишним недели назад он отправился в путь.
Таким образом, первая, сухопутная, часть комплексной экспедиции успешно завершена.
Впервые подразделение береговых войск Северного флота на штатных двухзвенных вездеходах "Витязь" выполнило задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на легких собачьих упряжках. Военнослужащие преодолели около 900 километров в тяжелейших условиях арктического бездорожья. Они пересекли остров вдоль и поперек от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута – пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.
Современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.
Одним из условий экспедиции стала ее максимальная экологичность. Весь мусор с мест привала североморцы увозили с собой для дальнейшей утилизации.
Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации.
В ближайшее время военнослужащие и техника будут перебазированы с Новой Земли на Кольский полуостров самолетами военно-транспортной авиации. На этой неделе завершится этап непосредственной подготовки второго отряда Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Новая Земля. Его основу составляют представители соединения спасательных судов Северного флота, которые повторят морские маршруты первых исследователей Новой Земли, сообщает пресс-служба Северного флота.
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28.06.2018
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