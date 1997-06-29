На Балтийском заводе испытали баки реакторов ледокола "Сибирь"
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Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016.
Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru
ЦАМТО, 28 июня. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) завершили гидравлические испытания баков металловодной защиты (МВЗ) ядерных реакторов правого и левого бортов на первом серийном ледоколе "Сибирь" проекта 22220 (спущен на воду 22 сентября 2017 года).
Проверка герметичности баков МВЗ проходила путем их заполнения водой высокой чистоты и создания давления внутри емкостей до восьми килограмм на квадратный сантиметр в течение определенного времени. Дополнительно использовался метод неразрушающего контроля: на швы наносился люминесцентный индикаторный состав.
Испытания баков металловодной защиты ядерных реакторов ледокола "Сибирь" прошли успешно и завершились в срок. На подготовку и проведение испытаний ушло две недели.
Баки металловодной защиты предназначены для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерных реакторов. После испытаний баков МВЗ на "Сибири" специалисты Балтийского завода приступили к монтажу трубопроводов и блоков биологической защиты ядерных реакторов ледокола.
Справочно:
В настоящее время "Балтийский завод" строит головной универсальный атомный ледокол (УАЛ) "Арктика" и два серийных ледокола "Сибирь" и "Урал" с вводом их в эксплуатацию в 2019, 2020 и 2021 годах, соответственно.
Основные характеристики УАЛ пр. 22220: длина – 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение (полное) – 33,54 тыс. т, мощность – 60 МВт.
Ледокол может преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной 2,8 м со скоростью 1,5-2 узла.
Ледокол может работать в устьях рек арктического региона за счет возможности изменения его осадки в диапазоне 8,5-10,5 м.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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28.06.2018
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