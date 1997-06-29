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На Балтийском заводе испытали баки реакторов ледокола "Сибирь"

29.06.2018 ЦАМТО 553 0
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Ледокол "Арктика" проекта 22220
Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016.
Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru

ЦАМТО, 28 июня. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) завершили гидравлические испытания баков металловодной защиты (МВЗ) ядерных реакторов правого и левого бортов на первом серийном ледоколе "Сибирь" проекта 22220 (спущен на воду 22 сентября 2017 года).

Проверка герметичности баков МВЗ проходила путем их заполнения водой высокой чистоты и создания давления внутри емкостей до восьми килограмм на квадратный сантиметр в течение определенного времени. Дополнительно использовался метод неразрушающего контроля: на швы наносился люминесцентный индикаторный состав.

Испытания баков металловодной защиты ядерных реакторов ледокола "Сибирь" прошли успешно и завершились в срок. На подготовку и проведение испытаний ушло две недели.

Баки металловодной защиты предназначены для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерных реакторов. После испытаний баков МВЗ на "Сибири" специалисты Балтийского завода приступили к монтажу трубопроводов и блоков биологической защиты ядерных реакторов ледокола.

Справочно:

В настоящее время "Балтийский завод" строит головной универсальный атомный ледокол (УАЛ) "Арктика" и два серийных ледокола "Сибирь" и "Урал" с вводом их в эксплуатацию в 2019, 2020 и 2021 годах, соответственно.

Основные характеристики УАЛ пр. 22220: длина – 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение (полное) – 33,54 тыс. т, мощность – 60 МВт.

Ледокол может преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной 2,8 м со скоростью 1,5-2 узла.

Ледокол может работать в устьях рек арктического региона за счет возможности изменения его осадки в диапазоне 8,5-10,5 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит

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