Роскосмос предложил проводить на МКС эксперименты на коммерческой основе
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Международная космическая станция.
Источник: © NASA
В исследованиях можно будет задействовать аппаратуру, размещенную на российском сегменте станции
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскосмос предлагает потенциальным заказчикам проводить эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (МКС) на коммерческой основе, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" открывает возможности для партнеров и потенциальных заказчиков в проведении коммерческих космических экспериментов. Заинтересованные научные и образовательные организации могут принять участие в коммерческих программах организации научно-прикладных экспериментов на борту МКС. Эксперименты и исследования в условиях микрогравитации могут быть реализованы с использованием уже размещенной на российском сегменте МКС научной аппаратуры", - сказали в Роскосмосе.
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28.06.2018
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