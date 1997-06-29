"Известия": комплекс "Диамант" впервые применили для поисково-спасательных работ
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Тральщик "Александр Обухов".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Сообщается, что комплекс, предназначенный изначально для обезвреживания мин, помог обнаружить в Балтийском море обломки вертолета Ка-29, потерпевшего крушение в апреле этого года
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Беспилотники на борту российского корабля "Александр Обухов", основной задачей которого является поиск и уничтожение мин, помогли обнаружить в Балтийском море обломки вертолета Ка-29, потерпевшего крушение в апреле 2018 года. Об этом в четверг пишет газета "Известия".
Как сообщили изданию в Главном командовании ВМФ, для поисков разбившегося вертолета впервые применялись подводные необитаемые аппараты комплекса "Диамант", который входит в состав противоминного оборудования корабля "Александр Обухов". Отмечается, что именно оборудование тральщика позволило обнаружить и идентифицировать корпус упавшего вертолета.
Сообщается, что это первый случай применения российского робототехнического комплекса "Диамант" для поисково-спасательных работ, так как изначально он предназначен для обезвреживания мин.
Вертолет Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море в районе мыса Таран 12 апреля 2018 года при проведении ночных испытательных полетов. Два летчика предприятия-изготовителя вертолета погибли. Военным следственным отделом СК по Балтийскому гарнизону по факту крушения машины возбуждено уголовное дело.
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28.06.2018
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