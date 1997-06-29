Вертолет Ка-52 "Аллигатор" с экипажем вернулся в Россию из Сирии



Вертолет Ка-52.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Вертолет Ка-52.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Пилоты и боевая машина были доставлены в Россию самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации доставил из Сирии на военный аэродром на территории России очередной вертолет Ка-52 "Аллигатор". Экипаж и боевая машина вернулись в Россию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Накануне на аэродроме Хмеймим (Сирия) вертолет был подготовлен и загружен для перевозки самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации, - уточнили в военном ведомстве. - Сейчас пилоты и боевая машина вернулась на аэродром базирования в пункте постоянной дислокации на территории России".

В Минобороны добавили, что в настоящее время из Сирии продолжают возвращаться российские экипажи, летно-технический состав и авиационная техника.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 15 летательных аппаратов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.