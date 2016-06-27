РСЗО "Торнадо-Г" начали продвигать на экспорт
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Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 мм.
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" получила необходимые документы для продвижения на международный рынок вооружений, сообщает в среду госкорпорация "Ростех".
"Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков и в перспективе сможет заменить системы "Град", которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира", - говорится в релизе.
НПО "Сплав" (входит в состав научно-производственного концерна "Техмаш") получил необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО за рубежом.
"Торнадо-Г" - российская модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град". Отличия "Торнадо-Г" от своей предшественницы - в повышенной эффективности стрельбы, более мощных боеприпасах, а также наличии автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.
Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно. "Торнадо-Г" по сравнению с РЗСО "Град" имеет увеличенную в 2 раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.
Новая система рассчитана на боеприпасы калибра 122 миллиметра и предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов. Система способна наносить удар как залпом, так и одиночными ракетами.
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27.06.2018
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