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В Минобороны опровергли данные о выходе РФ из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии

28.06.2018 ТАСС 64 0
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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

В ведомстве подчеркнули, что вся информация о деятельности российской группировки войск в Сирии доводится исключительно представителями Минобороны РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы "Хмеймим в соцсетях о якобы выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации не соответствует действительности. Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирии, доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в интернете.

Ранее Anadolu со ссылкой на фейковую страницу командования авиабазы Хмеймим сообщило о прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии.
27.06.2018
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