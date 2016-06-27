В Минобороны опровергли данные о выходе РФ из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии
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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник: © РИА Новости, Максим Блинов
В ведомстве подчеркнули, что вся информация о деятельности российской группировки войск в Сирии доводится исключительно представителями Минобороны РФ
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии.
"Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы "Хмеймим в соцсетях о якобы выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации не соответствует действительности. Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирии, доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в интернете.
Ранее Anadolu со ссылкой на фейковую страницу командования авиабазы Хмеймим сообщило о прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии.
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27.06.2018
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