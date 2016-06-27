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Россия делает самую большую в мире ядерную торпеду, способную утопить миллионы людей в искусственном цунами

28.06.2018 ИноСМИ 103 0
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Академик Андрей Дмитриевич Сахаров
Академик Андрей Дмитриевич Сахаров.
Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Россия достала с полки и отряхнула пыль с ужасающих планов советского физика-ядерщика Андрея Сахарова, который в годы холодной войны намеревался построить подводную торпеду длиной 25 метров с ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, способную уничтожить вражескую береговую линию мощнейшим цунами.

В этот самый момент главный российский конструктор ракет назвал Владимира Путина самым великим кремлевским руководителем со времен Иосифа Сталина за его непосредственное участие в военных делах.

Сахаров создал советское ядерное оружие, но потом стал знаменитым диссидентом, выступив за разоружение и права человека, за что был подвергнут репрессиям КГБ. С особым осуждением он отзывался о ядерной торпеде, называя ее абсолютно бессовестным оружием.

Но сейчас Россия вновь взялась за изучение планов Сахарова по созданию подводной ядерной бомбы с дальностью действия 50 километров, о чем свидетельствуют сообщения государственных информационных агентств.

75-летний Шамиль Алиев, которого называют главным конструктором ракет в современной России, сказал следующее: "Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 километров".

В советские времена этот проект назывался Т-15 - 40-тонная ракета с термоядерной боевой частью мощностью 100 мегатонн. Ее цель, сказал Алиев, заключалась в "уничтожении объектов на побережье при помощи взрыва в воде", который вызывал мощнейшее цунами. По словам ученого, в 1950-е годы план Сахарова положили на полку - но не из-за его недостатков, а по причине нехватки средств. В дальнейшие подробности этого "пересмотра" Алиев вдаваться не стал.

Вместо Т-15 СССР решил создать более скромную модель Т-5 с мощностью боевого заряда 3,5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Испытания Т-5 проводили на полигоне в Арктике на острове Новая Земля, где позднее, в 1961 году, Советы взорвали 50-мегатонную Царь-бомбу. Это был самый мощный боеприпас, сила взрыва которого в тысячи раз превзошла Хиросиму. Но его мощность составляла лишь половину от Т-15.

Считается, что эта схема из цикла "назад в будущее" имеет отношение к прозвучавшему в марте заявлению Путина из послания Федеральному Собранию. Тогда он сказал, что в России для ВМФ разработаны беспилотные подводные аппараты с ядерными боеголовками под названием "Статус-6" или "Посейдон".

Руководство Пентагона назвало это оружие "серьезной стратегической угрозой" для американских портов, береговых военных объектов и авианосных групп.

Академик Алиев похвалил Путина за ту поддержку, которую он оказывает российским ракетостроителям. "Дело в том, что никто из предшественников, возглавлявших страну, за исключением Иосифа Сталина, не вникали в военную проблему так настойчиво и последовательно, как Владимир Путин, - сказал он. - Поэтому его заявление прозвучало емко, грамотно и профессионально".

Считается, что подводный беспилотник "Посейдон" способен доставить к цели моноблочную ядерную головную часть мощностью до двух мегатонн. Российские источники заявляют, что этот аппарат предназначен главным образом для уничтожения ядерным боеприпасом военно-морских укрепрайонов вероятного противника.

"Благодаря ядерной силовой установке "Посейдон" приближается к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра и со скоростью 60-70 узлов".


Уилл Стюарт (WILL STEWART)

Daily Express, Великобритания
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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Страны
Россия
США
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Статус-6
Ядерный щит
ЯО

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