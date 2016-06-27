РКЦ "Прогресс" возглавит замгенконструктора Баранов, будет отвечать за создание сверхтяжелой ракеты "Энергия-5" - газета



Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Кадровые перестановки произойдут на ключевых предприятиях "Роскосмоса", первая замена генерального директора планируется в ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", сообщает в среду газета "Коммерсант".

"Вместо врио руководителя Равиля Ахметова, занявшего этот пост после отставки Александра Кирилина, РКЦ возглавит заместитель генерального конструктора Дмитрий Баранов. На новом посту ему предстоит отвечать за разработку ряда ключевых проектов, в числе которых новая ракета среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелый носитель "Энергия-5"", - сообщается в публикации.

"Его кандидатура принципиально одобрена главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным",- сообщил газете источник.

Как отметил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, слова которого приводит газета, "вся информация будет в свое время".