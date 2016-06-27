На базе военного инновационного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации - Шойгу



Министер обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Министер обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ разработало новые программы, реализация которых позволит улучшить целевые показатели национальных проектов, заявил в среду на внеплановом заседании коллегии глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Так, в области науки планируется продолжить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок. На базе военного иннновационнного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации", - сообщил он.

"В целях совершенствования охраны здоровья необходимо завершить строительно-монтажные работы в госпиталях Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Алушты, а также проектирование типовых госпиталей в Казани, Пензе, Владикавказе и Рязани", - поставил задачу министр.

"По направлению "Жилье и гордская среда" основными задачами являются строительство специализированного жилищного фонда и приобретение жилых помещений для военнослужащих", - отметил он.

"Предстоит завершить экологическую очистку арктических и других территорий, на которых размещены объекты Минобороны", - сказал С.Шойгу.

"Кроме того, прорабатываем вопросы нашего участия в модернизации и расширении магистральной инфраструктуры РФ, в том числе по увеличению мощностей морских портов, развитию Северного морского пути, реконструкции аэродромов двойного базирования и другим направлениям деятельности", - сказал он.

"Сегодня мы рассмотрим предложения по включению актуальных мероприятий в проект Плана деятельности Минобороны на 2019-2025 годы, а также в национальные проекты и программы для их реализации на федеральном уровне", - сообщил министр.

В ходе заседания коллегии С.Шойгу вручил личный штандарт заместителю министра обороны Алексею Криворучко.