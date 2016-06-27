На базе военного инновационного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации - Шойгу
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Министер обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ разработало новые программы, реализация которых позволит улучшить целевые показатели национальных проектов, заявил в среду на внеплановом заседании коллегии глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Так, в области науки планируется продолжить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок. На базе военного иннновационнного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации", - сообщил он.
"В целях совершенствования охраны здоровья необходимо завершить строительно-монтажные работы в госпиталях Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Алушты, а также проектирование типовых госпиталей в Казани, Пензе, Владикавказе и Рязани", - поставил задачу министр.
"По направлению "Жилье и гордская среда" основными задачами являются строительство специализированного жилищного фонда и приобретение жилых помещений для военнослужащих", - отметил он.
"Предстоит завершить экологическую очистку арктических и других территорий, на которых размещены объекты Минобороны", - сказал С.Шойгу.
"Кроме того, прорабатываем вопросы нашего участия в модернизации и расширении магистральной инфраструктуры РФ, в том числе по увеличению мощностей морских портов, развитию Северного морского пути, реконструкции аэродромов двойного базирования и другим направлениям деятельности", - сказал он.
"Сегодня мы рассмотрим предложения по включению актуальных мероприятий в проект Плана деятельности Минобороны на 2019-2025 годы, а также в национальные проекты и программы для их реализации на федеральном уровне", - сообщил министр.
В ходе заседания коллегии С.Шойгу вручил личный штандарт заместителю министра обороны Алексею Криворучко.
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27.06.2018
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