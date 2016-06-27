Система высокоточного позиционирования с точностью определения координат до 10 см развернута в Крыму первой в РФ



Командный пункт управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости Командный пункт управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты АО "ГЛОНАСС" расскажут крымским потребителям о развернутой на полуострове первой в России системе спутникового высокоточного позиционирования, сообщает пресс-служба "ГЛОНАСС".

"На территории Республики Крым и Севастополя развернута сеть референсных станций системы спутникового высокоточного позиционирования, которая является составной частью государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что сеть "ГЛОНАСС" в Крыму является единственной полномасштабной сетью, покрывающей полностью территорию полуострова и акваторию моря на расстоянии 25 км от берега. Станции сети обеспечивают круглосуточный прием сигналов спутников "Глонасс" и в режиме реального времени передают данные в центр обработки информации.

Полученные данные могут использоваться в дорожно-транспортной инфраструктуре, в авиации для повышения безопасности полетов; в геологии и сейсмологии для прогнозирования опасных природных явлений. Геодезистам и картографам эта информация поможет создавать геодезические сети и проводить картографические съемки. Кроме того, спутниковые данные можно использовать для межевания земель и установления границ, для обеспечения точности данных в геологоразведочных экспедициях, а также для мониторинга рейсов, речной и морской прибрежной навигации судов, для контроля за использованием природных ресурсов, прогнозирования опасных техногенных явлений и во многих других сферах.

"Совместно с Минэкономразвития мы реализуем пилотный проект для Крыма, в рамках которого создается единое высокоточное поле на всей территории полуострова, что позволит определять местоположение объекта с точностью до 10 сантиметров", - заявил и.о. генерального директора АО "ГЛОНАСС" Аркадий Заикин, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что такая высокая точность упростит жизнь представителям различных сфер: кадастровым инженерам, картографам, геодезистам и другим специалистам.

"Им не придется делать необходимые замеры координат объектов с рулеткой или закладывать в расчеты большую погрешность: будет достаточно поставить точку на карте и нажать кнопку на своем мобильном устройстве. После успешного прохождения тестов в Крыму, АО "ГЛОНАСС" планирует тиражировать этот проект сначала на федеральных трассах, а затем и на всей территории нашей страны", - заявил А.Заикин.

В пресс-службе сообщили, что в связи с запуском новой системы, 4 июля на базе Севастопольского государственного университета пройдет соответствующий семинар.

Эксперты расскажут о том, каковы возможности и перспективы использования корректирующей информации, предоставляемой сетью референсных станций "ГЛОНАСС" в Крыму в интересах пользователей различных сфер экономики.