Срок ожидания жилья военными снижен в шесть раз за пять с половиной лет
|
|
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
По словам министра обороны Сергея Шойгу, благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся сократилась в 2,5 раза
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Проблему нехватки жилья для военных удалось снять с повестки дня, срок ожидания квартир снижен в шесть раз за последние пять с половиной лет. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.
"Переход на плановый режим дал возможность сократить за последние пять с половиной лет срок ожидания заветных квартир и квадратных метров в шесть раз", - подчеркнул министр.
"Наконец удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных. С 2012 года по настоящее время выполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении более 521 тысячи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей", - сказал Шойгу.
По его словам, благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся в нем сократилась в 2,5 раза.
Он отметил, что ускорить позитивные изменения позволили увеличение темпов формирования специализированного жилищного фонда, совершенствование законодательной базы в части жилищного обеспечения и целенаправленная работа с использованием средств автоматизации и информатизации.
|
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.06.2018 В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны
28.06.2018 Конструкторские бюро РФ будут проводить экспертизу предлагаемых в технополисе "Эра" разработок - Минобороны
28.06.2018 Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"
28.06.2018 На базе военного инновационного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации - Шойгу
28.06.2018 Минобороны РФ завершило реорганизацию Военно-научного комплекса
28.06.2018 В Минобороны РФ обсудят реализацию нового майского указа президента
28.06.2018 На базе технополиса "Эра" создадут центр высокоскоростной обработки информации
28.06.2018 В ВС РФ провели работу по восстановлению культурного наследия