Более 240 больниц и санаториев построило и отремонтировало Минобороны с 2013 года



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу также напомнил, что в 2017 году была открыта многопрофильная высокотехнологичная клиника военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая не имеет аналогов в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны России с 2013 года построило и отремонтировало более 240 больниц и санаториев, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"С 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов", - сказал Шойгу на заседании коллегии.

Он также напомнил, что в июне 2017 года была открыта многопрофильная высокотехнологичная клиника военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая не имеет аналогов в России.

"В ней может лечиться до 35 тысяч стационарных больных в год, проводиться до 20 тысяч операций, в том числе 16 тысяч сложных и высокотехнологичных. Подчеркну, что эти показатели сопоставимы с мировыми", - добавил Шойгу.

Высокотехнологичная медпомощь

Министр обороны заявил, что число получивших высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащих выросло в 1,5 раза с 2012 года, до почти 15 тысяч человек.

"Стала более доступной высокотехнологичная медицинская помощь. В прошлом году ее получили почти 15 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. При этом увеличилось и количество видов такой помощи - с 74 до 111", - сказал Шойгу.

По его словам, в практику внедрено более 20 инновационных направлений, которые не применялись ранее: пересадка донорских органов - почек, печени и тканей лица, замена элементов скелета человека на созданные при помощи 3D-принтера.

Шойгу отметил, что госпитали Минобороны получили за пять лет более 32 тысяч единиц современного оборудования стоимостью более 24 млрд рублей. "За последние пять лет военно-медицинские организации Министерства обороны получили более 32 тысяч единиц современного оборудования на сумму свыше 24 млрд рублей. В результате обеспеченность их таким оборудованием повысилась почти в два раза", - сказал он.

Он также напомнил, что в 2013 году была создана система санитарно-авиационной эвакуации с применением медицинских модулей. Она позволила максимально снизить сроки эвакуации пациентов с тяжелыми травмами, а также транспортировать раненых и больных с оказанием им специализированной медицинской помощи.

"Еще одним нововведением стало использование телемедицины, которая дает возможность консультировать специалистов медицинских подразделений вне зависимости от места их дислокации", - добавил Шойгу.

В качестве примера он назвал обеспеченные телемедицинским оборудованием воинские части Арктики: на островах Котельный, Врангеля, Земля Александры, мысе Шмидта и в поселке Алакуртти. Кроме того, телемедициной обеспечены медицинские отряды специального назначения Западного и Южного военных округов.