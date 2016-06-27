Вооруженные силы Марокко оценивают возможность покупки вертолетов T-129 ATAK



Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com. Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com.

ЦАМТО, 27 июня. По данным ресурса Northafricapost.com, делегация ВС Марокко недавно посетила штаб-квартиру турецкой компании Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) в Анкаре.

Основной темой переговоров стала закупка ударно-разведывательных вертолетов T-129 ATAK (Attack and Tactical Reconnaissance Helicopter).

По данным веб-сайта FAR-Maroc, специализирующегося на вопросах обороны, группа высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Марокко обсудила приобретение вертолетов, которые недавно применялись ВС Турции в операции "Оливковая ветвь" (Olive Branch) против курдских "Сил народной самообороны" (YPG) в г.Африн в Сирии.

По оценке экспертов, приобретение вертолетов данного типа усилит потенциал сдерживания ВС Марокко и расширит возможности вертолетного парка, который сейчас состоит из вертолетов "Газель", "Белл-205", "Белл-206" и "Чинук".

На текущий момент вооруженные силы нескольких государств проявили интерес к покупке турецких вертолетов, а ВС Пакистана уже заключили в 2018 году контракт на поставку 30 ед. Т-129.

T-129 представляет собой адаптированную к требованиям ВС Турции версию вертолета A-129 компании Leonardo Helicopters (ранее AgustaWestland). Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2007 года Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) в рамках программы ATAK подписал с компаниями TAI, Aselsan и AgustaWestland контракт, предусматривающий организацию производства 50 вертолетов T-129 на предприятии TAI в Турции. Соглашение вступило в силу 22 июня 2008 года. Стоимость контракта оценивается в 3,2 млрд. долл. Соглашение содержит опцион на поставку еще 41 вертолета. На текущий момент ВС Турции получили около 20 машин.

T-129 ATAK – это двухдвигательный двухместный вертолет с тандемным расположением экипажа, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов по целям. Он отличается новыми двигателями LHTEC CTS-800-4A, авионикой, средствами наблюдения и вооружением, измененным фюзеляжем, новым рулевым винтом. Машина может оснащаться установленной в носовой части 20-мм пушкой (боекомплект 500 боеприпасов), нести до 4 пусковых установок неуправляемых ракет на внешних пилонах (до 76 НАР), ПТУР MIZRAK и CIRIT, УР "Стингер" класса "воздух-воздух".