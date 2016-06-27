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Эстония подписала контракт на закупку САУ K-9 Thunder из состава ВС Республики Кореи

28.06.2018 ЦАМТО 78 0
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Гаубицы К9 Vajra-T
Гаубицы К9 Vajra-T.
Источник: www.facebook.com/IndianDefenceFacts

ЦАМТО, 27 июня. Эстония подписала контракт на закупку за 46 млн. евро 12 САУ K-9 Thunder из состава ВС Республики Корея, которые заменят гаубицы FH70, сообщает ресурс Sputnik Эстония.

О заключении сделки 26 июня сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

В ведомстве проинформировали, что в сумму контракта входит также обеспечение закупаемых САУ запасными частями, ее последующее техническое обслуживание и обучение персонала, отмечает Sputnik Эстония.

Согласно договоренности, САУ K-9 Thunder будут доставлены в Эстонию морским транспортом двумя партиями в конце 2020 года и в 2021 году. САУ K-9 Thunder заменят состоящие на вооружении ВС Эстонии 155-мм гаубицы FH70.

По информации эстонской стороны, данная сделка стала одной из трех крупнейших закупок для Сил обороны Эстонии в нынешнем десятилетии, отмечает Sputnik Эстония.

САУ K-9 Thunder была разработана в середине1990-х гг. южнокорейской корпорацией Samsung Techwin.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год

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