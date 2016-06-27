Эстония подписала контракт на закупку САУ K-9 Thunder из состава ВС Республики Кореи



Гаубицы К9 Vajra-T.

Источник: www.facebook.com/IndianDefenceFacts Гаубицы К9 Vajra-T.Источник: www.facebook.com/IndianDefenceFacts

ЦАМТО, 27 июня. Эстония подписала контракт на закупку за 46 млн. евро 12 САУ K-9 Thunder из состава ВС Республики Корея, которые заменят гаубицы FH70, сообщает ресурс Sputnik Эстония.

О заключении сделки 26 июня сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

В ведомстве проинформировали, что в сумму контракта входит также обеспечение закупаемых САУ запасными частями, ее последующее техническое обслуживание и обучение персонала, отмечает Sputnik Эстония.

Согласно договоренности, САУ K-9 Thunder будут доставлены в Эстонию морским транспортом двумя партиями в конце 2020 года и в 2021 году. САУ K-9 Thunder заменят состоящие на вооружении ВС Эстонии 155-мм гаубицы FH70.

По информации эстонской стороны, данная сделка стала одной из трех крупнейших закупок для Сил обороны Эстонии в нынешнем десятилетии, отмечает Sputnik Эстония.

САУ K-9 Thunder была разработана в середине1990-х гг. южнокорейской корпорацией Samsung Techwin.