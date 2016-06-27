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Научные роты в будущем могут создаваться из контрактников

28.06.2018 ЦАМТО 61 0
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Контрактники в военном санатории
Контрактники, прибывшие на отдых в военный санаторий.
Источник: https://topwar.ru/

ЦАМТО, 27 июня. Научные роты в будущем могут создаваться из контрактников. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков.

"Мы рассматриваем в дальнейшем формирование научных рот на контрактной основе", – сказал Р.Кордюков журналистам.

По его словам, планируется, что в 2018 году четыре научные роты начнут работу в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра".

Он также отметил, что с 2012 года около трети военнослужащих, прошедших службу в научных ротах Минобороны, выбрали в дальнейшем для себя путь научного работника либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

"Широкое привлечение ведущих организаций ОПК к работе в технополисе будет, несомненно, способствовать дальнейшему трудоустройству проявивших себя при проведении исследований операторов научных рот", – добавил Р.Кордюков.

При этом он отметил, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе, передает "РИА Новости".
27.06.2018
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Научная рота

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