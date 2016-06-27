В авиационный транспортный полк на Урале в этом году поступят два самолета Ан-148-100



Очередной (тринадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-10, регистрационный номер RA-61733) в первом полете. Воронеж, 24.03.2018.

Источник: vk.com/antonov_148 Очередной (тринадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-10, регистрационный номер RA-61733) в первом полете. Воронеж, 24.03.2018.Источник: vk.com/antonov_148

ЦАМТО, 27 июня. Два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е поступят по гособоронзаказу в отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Свердловской области. Поставка авиатехники ожидается до конца года.

Летчики полка проходят переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Самолеты будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности ЦВО во время учений и тренировок.

Ан-148 – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты на дальность от 2 тыс. км до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.