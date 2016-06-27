Два вертолета Ка-52 с экипажами вернулись из Сирии
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Вертолеты Ка-52.
Источник: ТАСС/Тимкив Виталий
ЦАМТО, 27 июня. Экипажи еще двух вертолетов Ка-52 и сами боевые машины вернулись в Россию из Сирии, сообщает "РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В понедельник министерство сообщило, что экипажи двух Ка-52 и боевые машины доставлены в Россию после выполнения задач в Сирии.
"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что "ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов".
В Минобороны добавили, что из Сирии в пункты постоянной дислокации также вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.
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27.06.2018
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