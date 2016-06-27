Два вертолета Ка-52 с экипажами вернулись из Сирии



Вертолеты Ка-52.

Источник: ТАСС/Тимкив Виталий Вертолеты Ка-52.Источник: ТАСС/Тимкив Виталий

ЦАМТО, 27 июня. Экипажи еще двух вертолетов Ка-52 и сами боевые машины вернулись в Россию из Сирии, сообщает "РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В понедельник министерство сообщило, что экипажи двух Ка-52 и боевые машины доставлены в Россию после выполнения задач в Сирии.

"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов".

В Минобороны добавили, что из Сирии в пункты постоянной дислокации также вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.