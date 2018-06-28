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Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли

28.06.2018 ТАСС 98 1
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Источник: © AP Photo/Japan Aerospace Exploration Agency, HO, архив

Планируется, что аппарат совершит посадку на астероиде и возьмет образцы пород

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" спустя три с половиной года после запуска достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли. Об этом в среду сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

По его сведениям, в 09:35 по времени Токио (03:35 мск) аппарат приблизился на расстояние 20 км к космическому телу. Общая протяженность проделанного им пути составила порядка 3,2 млрд км.

После этого в течение нескольких месяцев он будет продолжать с ним сближаться, параллельно изучая его траекторию вращения и гравитационное поле. Согласно расчетам специалистов, в сентябре-октябре "Хаябуса-2" совершит посадку на астероиде и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды, в том числе в феврале и мае следующего года. Затем в ноябре-декабре 2019 года зонд отправится обратно на Землю.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, всего 900 м. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого зонда, который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
Марс

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17219
№1
28.06.2018 01:48
Насколко можно доверять результатам всех космических экспедиций под НАСА руководством и их вассалов?
Близка у нулю информация после фильма Кубрика о полёте американцев на Луну.
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