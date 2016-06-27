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Минобороны ожидает активного участия ФПИ в проектах технополиса "Эра"

28.06.2018 ТАСС 77 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сообщается, что в Фонде перспективных исследований также заинтересованы в использовании совместной площадки технополиса в Анапе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В Минобороны России рассчитывают, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) примет активное участие в научных изысканиях создаваемого в Анапе военного инновационного технополиса "Эра", заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства Роман Кордюков.

"У нас формируется совместная программа деятельности с Фондом перспективных исследований. Не все 100% работ ФПИ будут проводиться в технополисе "Эра", но мы ожидаем активное участие фонда по различным направлениям", - сказал Кордюков журналистам.

По словам Кордюкова, который входит в научно-технический совет ФПИ, фонд также заинтересован в использовании совместной площадки технополиса в Анапе.

Фонд перспективных исследований создали в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Работа фонда ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ создали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
27.06.2018
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принадлежат ТАСС
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